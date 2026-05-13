Кто такая "Вероника Фэншуй Офис": СМИ раскрыли личность "гадалки" Ермака

Журналисты установили личность женщины, которая фигурирует в материалах САП как "Вероника Фэншуй Офис" и с которой бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак якобы советовался относительно назначений на государственные должности. Речь идет о 51-летней киевлянке Веронике Аникиевич, которая называет себя консультантом по астрологии.

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 13 мая прокурор САП Валентина Гребенюк заявила, что бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак мог быть причастен к обсуждению назначений на высокие государственные должности с человеком, записанным в контактах как "Вероника Фэншуй Офис", сообщили "Схемы" (Радио Свобода).

По данным расследователей, этим лицом является Вероника Аникиевич — жительница Киева, которая занимается консультациями по астрологии. В соцсетях она называет себя автором Telegram-канала "Лунные часы" и пишет, что помогает людям "обрести ясность в теме жизненных процессов" с помощью астрологических знаний.

Аникиевич зарегистрирована как ФЛП с 2024 года. Вид ее деятельности указан как "предоставление других индивидуальных услуг". В ее резюме указано, что она закончила Херсонский государственный технический университет по специальности "финансовый анализ, контроль и менеджмент".

В телефонных книгах других пользователей ее номер был подписан как "Вероника Консульт. А.Б." и "Veronika Anikievich/гадалка Ермак". Журналисты также нашли ее аккаунт в Facebook, где она использовала фамилию Даниленко. После сообщения о подозрении Андрею Ермаку она опубликовала сообщение с критикой НАБУ, САП и медиа, назвав это "спецоперацией трампо-путина по капитуляции Украины".

В конце ноября 2025 года, после отставки Ермака, она писала в Telegram-чатах, что "вопрос не в том, куда пошел Ермак, а куда идет вся страна". В дискуссиях с пользователями она также утверждала, что НАБУ и САП "продались россиянам" и "помогают продавить капитуляцию". В еще одном сообщении она написала, что "на фоне НАБУ и САП Зеленский — с нимбом и крыльями за спиной".

В 2015 году Аникиевич посещала оккупированный Крым. Об этом она сама писала в соцсетях, вспоминая, что к ней "на российской стороне подходил пограничник". Отец Вероники Аникиевич, Федор Аникиевич, по данным журналистов, является гражданином РФ.

В 2015 году он возглавлял районную ячейку "Оппозиционного блока" в Геническе. После аннексии Крыма он заявлял журналистам "Крым.Реалии", что "эта война не нужна", а также говорил об уважении к России. Судя по фотографиям в соцсетях, в мае 2025 года он находился в оккупированном Геническе и позировал с георгиевскими лентами и флагами РФ.

Прокурор САП Валентина Гребенюк в суде сообщила, что Андрей Ермак посылал "Веронике Фэншуй Офис" даты рождения кандидатов на государственные должности и просил совета по назначениям. Среди лиц, чьи кандидатуры обсуждались, она назвала премьер-министра, действующего министра здравоохранения, заместителя руководителя ОП Олега Татарова и кандидата на должность руководителя Госуправления делами Игоря Лысого.

Ранее мы также информировали, что Андрей Ермак назвал подозрение НАБУ и САП по "делу династии" необоснованным и политически мотивированным. Бывший глава ОП заявил, что не влиял на кадровые решения и не нарушал закон во время работы в Офисе президента.