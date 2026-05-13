У "гадалки" Ермака был отдельный телефон для общения с ним: в суде раскрыли их переписку

Во время суда по делу экс-главы Офиса президента Андрея Ермака прокуроры озвучили новые подробности его общения с женщиной, которую следствие связывает с обсуждением кадровых решений во власти. По версии правоохранителей, для контактов с Ермаком она пользовалась отдельным телефоном, в котором почти не было других переписок или звонков.

Об этом из зала суда сообщает корреспондентка hromadske. На заседании прокурор САП рассказала, что следствие изучает переписку Андрея Ермака с Вероникой Аникиевич, которая была записана в контактах как "Вероника Фэншуй Офис". По словам обвинения, в сообщениях речь шла о людях, которых могли рассматривать на государственные должности. В переписке также фигурировали даты рождения отдельных кандидатов.

Прокуроры приобщили к материалам дела протокол осмотра iPhone 12, изъятого во время обысков 11 мая. Следствие утверждает, что этот телефон фактически использовался только для связи с контактом "Андрей 2025", который, как считают правоохранители, принадлежал именно Ермаку.

Отдельно в суде вспомнили и о звонке, который поступил на телефон во время обыска. По данным следствия, звонил контакт по имени "Слава" — прокуроры заявили, что этот номер может принадлежать водителю Ермака.

Народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко, который опубликовал отрывок из трансляции заседания, заявил, что в телефоне якобы не было никаких других переписок, кроме общения с Ермаком.

Также во время суда прокурор зачитала часть переписки, которая, по ее словам, содержится в материалах дела. В сообщениях Ермак якобы перечислял фамилии журналистов, политиков и публичных лиц, после чего написал: "Я на все готов. Завтра готов".

В частности, в переписке упоминались бизнесмен Томаш Фиала, издание "Украинская правда", журналист Михаил Ткач, главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева, народный депутат Ярослав Железняк, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и народный депутат Алексей Гончаренко.

В ответ собеседница заявила, что сейчас у него есть "друг-гарант", поэтому он якобы имеет "моральное право" действовать против людей из этого списка.

Напомним, во время заседания Высшего антикоррупционного суда по делу Андрея Ермака в зал пришла Ирма Крат, которая назвала себя журналисткой и правозащитницей, и подарила ему икону, которую сделала ее мать. Также она публично встала на защиту экс-главы ОП. По ее словам, его "защищает святая Дева Мария", а дело против него якобы открыли "фсбшники".

Ермаку вручили подозрение — что об этом известно

Напомним, что 11 мая Андрею Ермаку сообщили о подозрении в рамках расследования операции "Мидас", в которой также фигурирует Тимур Миндич. В частности, экс-главе ОП и другим участникам организованной группы сообщили о подозрении в легализации более 460 миллионов гривен, связанных со строительством элитного коттеджного городка под Киевом. По данным следствия, Ермак фигурирует в деле как один из участников схемы по проекту частных резиденций "Династия" в Козине.

После получения от САП сообщение о подозрении бывший глава ОП, отвечая на вопрос относительно кооператива "Династия", сказал журналистам, что нет ни одного дома.