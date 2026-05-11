Ермаку сообщили о подозрении, — НАБУ

Ермаку сообщили о подозрении в рамках расследования операции "Мидас", в которой также фигурирует Тимур Миндич.

НАБУ и САП разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом, сказано в сообщении.

Видео, опубликованное НАБУ

"О подозрении сообщили одному из ее участников — бывшему руководителю Офиса Президента Украины. Квалификация: ч. 3 ст. 209 УК Украины. Продолжаются неотложные следственные действия", — отметили в НАБУ. "Украинская правда" уточнила, что о подозрении объявили Андрею Ермаку.

В опубликованном НАБУ видео рассказываются детали о расследовании по поводу строительства коттеджей в кооперативе "Династия" под Киевом: "По данным НАБУ и САП, будущими владельцами резиденции и другими лицами в период 2021-2025 годов было отмыто денежных средств в сумме почти 9 млн долларов США, которые были использованы для строительства резиденции "Династия" в Козине... А всего участниками династии во время строительства резиденций было легализовано отмыток денежных средств в общей сумме более 460 млн грн".

Напомним, ранее 11 мая ряд СМИ и народный депутат Ярослав Железняк сообщали, что в центре Киева проводятся следственные действия с Ермаком.

