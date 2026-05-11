Єрмаку повідомили про підозру, — НАБУ

Єрмаку повідомили про підозру у рамках розслідування операції "Мідас", в якій також фігурує Тімур Міндіч.

НАБУ і САП викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом, сказано у повідомленні.

Відео, опубліковане НАБУ

"Про підозру повідомили одному з її учасників — колишньому керівнику Офісу Президента України. Кваліфікація: ч. 3 ст. 209 КК України. Тривають невідкладні слідчі дії.", — зазначили в НАБУ. "Українська правда" уточнила, що про підозру оголосили Андрію Єрмаку.

В опублікованому НАБУ відео розповідаються деталі про розслідування з приводу будівництва котеджів у кооперативі "Династія" під Києвом: "За даними НАБУ і САП, майбутніми власниками резиденції та іншими особами в період 2021-2025 років було відмито грошових коштів в сумі майже 9 млн доларів США, які були використані для будівництва резиденції "Династія" в Козині… А всього учасниками династії під час будівництва резиденцій було легалізовано відмиток грошових коштів в загальній сумі понад 460 млн грн".

Нагадаємо, раніше 11 травня ряд ЗМІ та народний депутат Ярослав Железняк повідомляли, що у центрі Києва проводяться слідчі дії із Єрмаком.

Також ми розповідали про оприлюднені переговори Тімура Міндіча про будівництво у кооперативі "Династія" під Києвом.