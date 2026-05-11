Півроку від початку "Міндічгейту": НАБУ і САП нібито проводять слідчі дії з Єрмаком, — УП

Під вечір з'явились фото з центру Києва, на який зафіксовані і слідчі установ і колишній голова Офісу президента України.

Про слідчі дії із Єрмаком повідомила "Українська правда" із посиланням на власні джерела. Офіційної інформації від НАБУ та САП або від самого Андрія Єрмака наразі немає.

А народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк опублікував відео та фото і написав, що наразі немає підтвердження про підозру.

"Можливо це просто обшук. Поки ряд джерел говорять саме про це. Що робить ситуацію звичайно теж цікавою, але звичайно залишається відчуття незакінченого процесу", — зазначив він.

Нардеп також зауважив, що сьогодні якраз "півроку від початку "Міндічгейту".

Нагадаємо, через 2 місяці після звільнення з посади голови Офісу Президента Андрій Єрмак відновив свою адвокатську діяльність. Зокрема, колишній посадовець практикував адвокатську діяльність з 1995 року, а припинив її лише у лютому 2020 року.

Після віставки з посади та проведення обшуків НАБУ Єрмак заявив, що його "зганьбили його гідність",тому він прийняв рішення відправитися на передову. Однак заявляючи про свої наміри журналістам він не надав додаткових деталей про те, коли та як він потрапить на фронт та чи вступить до лав Збройних сил України.