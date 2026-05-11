Полгода с начала "Миндичгейта": НАБУ и САП якобы проводят следственные действия с Ермаком, — УП

Под вечер появились фото из центра Киева, на которых зафиксированы и следователи учреждений и бывший глава Офиса президента Украины.

О следственных действиях с Ермаком сообщила "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники. Официальной информации от НАБУ и САП или от самого Андрея Ермака пока нет.

А народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк опубликовал видео и фото и написал, что пока нет подтверждения о подозрении.

"Возможно это просто обыск. Пока ряд источников говорят именно об этом. Что делает ситуацию конечно тоже интересной, но конечно остается ощущение незаконченного процесса", — отметил он.

Нардеп также отметил, что сегодня как раз "полгода от начала "Миндичгейта".

Напомним, через 2 месяца после увольнения с должности главы Офиса Президента Андрей Ермак возобновил свою адвокатскую деятельность. В частности, бывший чиновник практиковал адвокатскую деятельность с 1995 года, а прекратил ее только в феврале 2020 года.

После увольнения с должности и проведения обысков НАБУ Ермак заявил, что его "опозорили его достоинство", поэтому он принял решение отправиться на передовую. Однако заявляя о своих намерениях журналистам он не предоставил дополнительных деталей о том, когда и как он попадет на фронт и вступит ли в ряды Вооруженных сил Украины.