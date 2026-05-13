"Его защищает Дева Мария": журналистка Ирма Крат подарила Ермаку иконку в зале суда (видео)

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда, где избирают меру пресечения Андрею Ермаку, бывшему главе Офиса президента подарили иконку.

Ее в зал принесла Ирма Крат, которая представилась "журналисткой, правозащитницей, политиком, женщиной, на руках которой есть письма от Байдена, Трампа, президента Франции Макрона, всех 100 сенаторов и подарки от королевы Великобритании". Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Новини.LIVE".

По словам Крат, иконка принадлежала ее матери.

"Это самое ценное, что я держала в руках за всю свою жизнь, чтобы вы понимали", — заверила журналистка, после чего передала ее Ермаку. Тот взял подарок и сел на свое место.

На вопрос, почему Крат защищает подозреваемого, та ответила:

" Его защищает сейчас не только Ирма Крат, но святая Дева Мария".

Днем ранее в Facebook героиня видео опубликовала пост в защиту Ермака. Она уверена, что уголовное дело против него "возбудили фсбшники".

"Кто у нас работает в НАБУ и САП? А я вам отвечу! Бывшие менты, которых не взяли в полицию! Антимайдан, весь там! Они даже Юлии Тимошенко сказали: "Она уже однажды сидела!"", — говорится в публикации.

Крат настаивает на том, что Ермак — "абсолютно порядочный человек", и если бы не он, то "Украины уже давно бы не было".

Коттеджи кооператива "Династия" она назвала "халабудами", а в другом посте и вовсе призвала их национализировать и переоборудовать под госпитали для реабилитации раненых воинов или "продать и на те деньги купить двухкомнатные квартиры и раздать бесплатно работникам СБУ, ГУР, ВСУ, полицейским, ССО, УГО, спасателям, журналистам, правозащитникам и другим".

"Не вижу в этой истории никакой проблемы! То, что строили в Украине, а не за границей, молодцы! Хороший пример для других!" — говорится в посте.

Напомним, в 2021 году Ирма Крат напала на нардепа от "Слуги народа" Никиту Потураева в Раде. Инцидент произошел во время брифинга парламентария с другими депутатами. Активистка успела ударить Потураева кулаком в лицо и сумкой, после чего была задержана правоохранителями.

Позже она объяснила, что таким способом высказала "протест народа против открытия рынка земли".

Также сообщалось, что Андрей Ермак заявил о "беспрецедентном публичном давлении" на правоохранительные органы после вручения ему подозрения НАБУ и САП. Производство касается легализации 460 миллионов гривен во время строительства элитных резиденций "Династия" под Киевом.