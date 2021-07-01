"Сегодня их бьют, а завтра — начнут стрелять", - Ирма Крат о нападении на "слугу" в Раде (видео)

Нападением на нардепа от "Слуги народа" активистка высказала "протест народа против открытия рынка земли".

Активистка и журналист Ирма Крат выбрала народного депутата от "Слуги народа" Никиту Потураева в качестве жертвы для нападения случайно, об этом она рассказала в интервью Стране.

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По ее словам, перед ударом она спросила у Никиты Потураева, действительно ли он нардеп от "Слуги народа".

"Перед тем, как ударить я уточнила, точно ли он со "Слуги народа", чтобы не ошибиться. Он подтвердил — я сразу дала ему в табло. Потураев потерялся, пошатнулся и я добавила ему ещё сумкой по голове", — объяснила Ирма Крат.

Ударив сумкой народного депутата, как утверждает журналист, она высказала "протест народа против открытия рынка земли". Ирма Крат напомнила, что нардепы обещали сделать референдум по запуску рынка земли и этот пункт есть в предвыборной программе "Слуги народа".

Однако, парламентарии, по словам Ирмы Крат, не организовали референдум по открытию рынка земли, против которого выступают якобы 75% населения Украины.

"..А 75% украинцев против (рынка земли — ред.). 450 городских, районных, местных сессий проголосовали, а это приблизительно по 100 человек на каждой сессии районного или городского совета. 45.000 депутатов разных уровней проголосовали против, и отправили, что они против рынка земли. А власть проигнорировала", — продолжила в общении с журналистами активистка.

Более того, Ирма Крат утверждает, что могла избить на улице заместителя главы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, но решила "пощадить" его. Она также якобы предупредила Тимошенко, что "сегодня их бьют, а завтра — начнут стрелять".

"Я хотела его отдубасить тоже, но потом подумала, ладно, не буду его сегодня бить, в следующий раз. Говорю ему: "Не бойся, иди сюда". Взяла у него интервью, сказала, что это первая ласточка. Предупредила, что сегодня их бьют, а завтра — начнут стрелять, если они не задумаются. Первый раз бьем табло, а второй раз будем стрелять без предупреждения за продажу украинской земли", — подытожила Ирма Крат, устроившая драку в Верховной Раде.

[ + – ] Ирма Крат напала на Потураева в Раде

Ранее Фокус сообщал, что Ирма Крат напала на нардепа от "Слуги народа" Никиту Потураева в Раде. Инцидент произошел во время брифинга парламентария с другими депутатами. Активистка успела ударить Потураева кулаком в лицо и сумкой, после чего была задержана правоохранителями.

Также Фокус рассказывал, что в Харьковском горсовете произошла потасовка депутатов. Во время третьи сессии горсовета депутаты ссорились и дрались из-за украинского языка, отношения к Майдану и маршалу Жукову.