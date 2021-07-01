"Сьогодні їх б'ють, а завтра — почнуть стріляти", — Ірма Крат про напад на "слугу" в Раді (відео)

Нападом на нардепа від "Слуги народу" активістка висловила "протест народу проти відкриття ринку землі".

Активістка та журналістка Ірма Крат обрала народного депутата від "Слуги народу" Микиту Потураєва жертвою для нападу випадково, про це вона розповіла в інтервʼю Країні.

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За її словами, перед ударом вона запитала у Микити Потураєва, чи дійсно він нардеп від "Слуги народу".

"Перед тим, як вдарити я уточнила, чи точно він зі "Слуги народу", щоб не помилитися. Він підтвердив — я відразу дала йому в табло. Потураєв загубився, похитнувся і я додала йому ще сумкою по голові", — пояснила Ірма Крат.

Вдаривши сумкою народного депутата, як стверджує журналістка, вона висловила "протест народу проти відкриття ринку землі". Ірма Крат нагадала, що нардепи обіцяли зробити референдум щодо запуску ринку землі та цей пункт є в передвиборчій програмі "Слуги народу".

Однак, парламентарі, за словами Ірми Крат, не організували референдум із відкриття ринку землі, проти якого виступають нібито 75% населення України.

"…А 75% українців проти (ринку землі — ред.). 450 міських, районних, місцевих сесій проголосували, а це приблизно по 100 осіб на кожній сесії районної або міської ради. 45.000 депутатів різних рівнів проголосували проти, і надіслали, що вони проти ринку землі. А влада проігнорувала", — продовжила під час спілкування із журналістами активістка.

Більш того, Ірма Крат стверджує, що могла побити на вулиці заступника голови Офісу президента України Кирила Тимошенка, але вирішила "пощадити" його. Вона також нібито попередила Тимошенка, що "сьогодні їх бʼють, а завтра — почнуть стріляти".

"Я хотіла його віддубасити теж, але потім подумала, добре, не буду його сьогодні бити, наступного разу. Кажу йому: "Не бійся, йди сюди". Взяла у нього інтервʼю, сказала, що це перша ластівка. Попередила, що сьогодні їх бʼють, а завтра — почнуть стріляти, якщо вони не задумаються. Перший раз бʼємо табло, а другий раз будемо стріляти без попередження за продаж української землі", — підсумувала Ірма Крат, яка влаштувала бійку у Верховній Раді.

[ + – ] Ірма Крат напала на Потураєва в Раді

Раніше Фокус повідомляв, що Ірма Крат напала на нардепа від "Слуги народу" Микиту Потураєва в Раді. Інцидент стався під час брифінгу парламентарія з іншими депутатами. Активістка встигла вдарити Потураєва кулаком в обличчя і сумкою, після чого була затримана правоохоронцями.

Також Фокус розповідав, що в Харківській міськраді сталася бійка депутатів. Під час третої сесії міськради депутати сварилися і билися через українську мову, ставлення до Майдану та маршала Жукова.