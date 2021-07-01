Бійка в Раді: активістка напала на "Слугу народу" перед камерами (фото, відео)

Інцидент стався під час брифінгу парламентарія з іншими депутатами. Відразу після цього Ірму Крат затримали правоохоронці.

Журналістка й активістка Ірма Крат, яка називає себе сотником першої незалежної сотні Майдану, напала на нардепа від "Слуги народу" Микиту Потураєва прямо в Раді, повідомляють Букви.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Напад стався, коли Микита Потураєв разом з іншими депутатами від фракції "Слуга народу" давали брифінг у кулуарах Верховної Ради.

Спершу Ірма Крат знімала виступ парламентаря на камеру, а потім вирішила вдарити його кулаком. Микита Потураєв заблокував цей удар, після чого Ірма Крат вирішила "пустити в хід" свою сумочку.

Після удару сумкою Ірму Крат оперативно затримали правоохоронці та забрали в невідомому напрямку.

"Перша нормальна бійка цього скликання ВР "Слуга". Микита Потураєв отримав на горіхи від панянки. Деталі — пізніше", — йдеться у підписі до відеоролика.

[ + – ] Ірма Крат напала на Потураєва в Раді

Відео нападу Ірми Крат на Микиту Потураєва з іншого ракурсу опублікував Telegram-канал "Через плече".

[ + – ] Ірма Крат напала на Потураєва в Раді

За даними видання Телеграф, народний депутат Микита Потураєв не знає Ірму Крат як і те, в якому саме виданні вона працює.

[ + – ] Ірма Крат у Раді Фото: Телеграф

[ + – ] Ірма Крат у Раді

Пізніше зʼявилося ще одне відео, на якому видно, що Ірма Крат вдарила кулаком в обличчя Микиту Потураєва.

[ + – ] Ірма Крат напала на Потураєва в Раді

Раніше Фокус повідомляв, що депутати влаштували бійку в Харківській міськраді. У Харкові під час сесії депутати сварилися і билися через українську мову, ставлення до Майдану та маршала Жукова.

Також Фокус розповідав, що в Харківській міськраді відбулася ще одна бійка. Це була друга бійка за участю депутатів, яка трапилася на третій сесії Харківської міськради VIII скликання.