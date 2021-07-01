Драка в Раде: активистка напала на "Слугу народа" перед камерами (фото, видео)
Инцидент произошел во время брифинга парламентария с другими депутатами. Сразу после этого Ирму Крат задержали правоохранители.
Журналист и активистка Ирма Крат, называющая себя сотником первой независимой сотни Майдана, напала на нардепа от "Слуги народа" Никиту Потураева прямо в Раде, сообщают Буквы.
Нападение произошло, когда Никита Потураев вместе с другими депутатами от фракции "Слуга народа" давали брифинг в кулуарах Верховной Рады.
Сперва Ирма Крат снимала выступление парламентария на камеру, а потом решила ударить его кулаком. Никита Потураев заблокировал этот удар, после чего Ирма Крат решила "пустить в ход" свою сумочку.
После удара сумкой Ирму Крат оперативно задержали правоохранители и увели в неизвестном направлении.
"Первая нормальная драка этого созыва ВР "Слуга". Никита Потураев получил на орехи от барышни. Детали — позже", — говорится в подписи к видеоролику.
Видео нападения Ирмы Крат на Никиту Потураева с другого ракурса опубликовал Telegram-канал "Через плечо".
По данным издания Телеграф, народный депутат Никита Потураев не знает Ирму Крат как и то, в каком именно издании она работает.
Позже появилось еще одно видео, на котором видно, что Ирма Крат ударила кулаком в лицо Никиту Потураева.
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Также Фокус рассказывал, что в Харьковском горсовете произошла еще одна драка. Это была вторая драка с участием депутатов, которая случилась на третьей сессии Харьковского горсовета VIII созыва.