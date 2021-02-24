"Нацкорпус" против депутатов Шария: в Харьковском горсовете произошла еще одна драка (видео)

Это уже вторая драка с участием депутатов, которая произошла на третьей сессии Харьковского горсовета VIII созыва. Депутатов из фракции "Партия Шария", которые вышли к трибуне с призывом "остановить репрессии", атаковали представители "Нацкорпуса".

В среду, 24 февраля, во время сессии Харьковского горсовета произошла драка между националистами и депутатами из фракции "Партия Шария". Заседание транслировалось в прямом эфире.

На видео видно, что представители "Партии Шария" вышли к трибуне и хотели развернуть плакат с надписью "Стоп политическим репрессиям". В ответ на это последовала молниеносная реакция находившихся в сессионном зале представителей движения "Нацкорпус". Среди нападавших – руководитель местной ячейки организации Константин Немичев.

И. о. городского головы Игорь Терехов, находясь в президиуме, попросил правоохранительные органы вмешаться в ситуацию, а затем призвал депутатов вернуться на свои места. В зале от депутатов также звучали призывы завершить на этом сессию. Спустя некоторое время сессию закрыли, перед этим депутаты стоя послушали гимн Украины.

Позже националисты вынесли на улицу плакат, который пытались развернуть депутаты Шария, и демонстративно его растоптали.

Фото: Харьков NOW

Ранее на этой же сессии депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Андрей Лесик вышел за трибуну и начал свое выступление на русском языке, что вызвало недовольство его коллег из фракции "Европейская солидарность", которые требовали его перейти на украинский язык.

Во время выступления Лесик заявил, что события Майдана в 2014 году были "государственным переворотом". После этого депутаты "Европейской солидарности" вышли к трибуне и заблокировали ее, самого Лесика толкали, а затем облили водой.

До этого мы писали об объявлении в госизмене Анатолию Шарию подозрения от СБУ.

По версии спецслужбы, с 2012 года через соцсети, онлайн-СМИ и российские телеканалы Шарий якобы "способствовал РФ в проведении пропагандистских кампаний". В СБУ полагают, что для этого Шарий использовал российские СМИ, в том числе — телеканалы "Россия 24", "Россия 1", телеканал Минобороны РФ "Звезда" и другие.

Сам Шарий уже отреагировал на заявление СБУ, отметив, что ведомство опубликовало о нем "пропагандистский ролик".

"Теперь мне не надо лишний раз доказывать в ЕС, что все дела на меня — чистая политика", — написал Шарий.