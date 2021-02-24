"Нацкорпус" проти депутатів Шарія: у Харківській міськраді сталася ще одна бійка (відео)

Це вже друга бійка за участю депутатів, яка сталася на третій сесії Харківської міськради VIII скликання. Депутатів із фракції "Партія Шарія", які вийшли до трибуни із закликом "зупинити репресії", атакували представники "Нацкорпусу".

У середу, 24 лютого, під час сесії Харківської міськради сталася бійка між націоналістами і депутатами з фракції "Партія Шарія". Засідання транслювалося в прямому ефірі.

На відео видно, що представники "Партії Шарія" вийшли до трибуни і хотіли розгорнути плакат із написом "Стоп політичним репресіям". У відповідь на це зʼявилася блискавична реакція представників руху "Нацкорпус", які перебували в сесійній залі. Серед нападників — керівник місцевого осередку організації Костянтин Немічев.

В. о. міського голови Ігор Терехов, перебуваючи в президії, попросив правоохоронні органи втрутитися в ситуацію, а потім закликав депутатів повернутися на свої місця. У залі від депутатів також звучали заклики закінчити на цьому сесію. Через деякий час сесію закрили, перед цим депутати стоячи послухали гімн України.

Пізніше націоналісти винесли на вулицю плакат, який намагалися розгорнути депутати Шарія, і демонстративно його розтоптали.

Фото: Харьков NOW

Раніше на цій же сесії депутат від фракції "Опозиційна платформа — За життя" Андрій Лесик вийшов за трибуну і почав свій виступ російською мовою, що викликало невдоволення його колег із фракції "Європейська солідарність", які вимагали його перейти на українську мову.

Під час виступу Лесик заявив, що події Майдану в 2014 році були "державним переворотом". Після цього депутати "Європейської солідарності" вийшли до трибуни і заблокували її, власне Лесика штовхали, а потім облили водою.

До цього ми писали про оголошення в державній зраді Анатолію Шарію від СБУ.

За версією спецслужби, з 2012 року через соцмережі, онлайн-ЗМІ та російські телеканали Шарій нібито "сприяв РФ у проведенні пропагандистських кампаній". В СБУ вважають, що для цього Шарій використовував російські ЗМІ, зокрема — телеканали "Росія 24", "Росія 1", телеканал Міноборони РФ "Зірка" та інші.

Власне Шарій вже відреагував на заяву СБУ, зазначивши, що відомство опублікувало про нього "пропагандистський ролик".

"Тепер мені не треба зайвий раз доводити в ЄС, що всі справи на мене — чиста політика", — написав Шарій.