Ермак заявил о публичном давлении на следствие после вручения подозрения

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал объявленное ему подозрение по делу о легализации средств, связанной со строительством коттеджного городка "Династия" в Козине. Экс-чиновник заявил о "беспрецедентном публичном давлении" на правоохранительные органы.

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал вручение ему подозрения по делу об участии в организованной группе, которая, по версии следствия, занималась легализацией средств, полученных незаконным путем. В ответе на письменный запрос журналистов LB.ua он заявил, что связывает процессуальные действия с публичным давлением на правоохранительные органы, с требованием принять в отношении него конкретные процессуальные решения.

По словам Ермака, после получения подозрения он вместе с адвокатами работает с материалами уголовного производства. Все выдвинутые обвинения экс-чиновник назвал безосновательными. Ермак добавил, что следствие должно оставаться независимым от политических заявлений, медийных кампаний или других форм влияния.

"Ничего не изменилось сейчас, как и после 28 ноября прошлого года, когда я так же реагировал на все процессуальные действия и запросы", — отметил экс-чиновник.

В НАБУ сообщили, что подозрение Андрею Ермаку объявили по части третьей статьи 209 Уголовного кодекса Украины — легализация имущества, полученного преступным путем, совершенная организованной группой или в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает от восьми до двенадцати лет лишения свободы, запрет занимать определенные должности и конфискацию имущества.

Дело связывают со строительством коттеджного городка "Династия" в Козине. В июне 2020 года к строительству, по данным следствия, привлекли бизнесмена Тимура Миндича, известного по прозвищу Карлсон. Тогда же, как считают правоохранители, к проекту мог присоединиться и Андрей Ермак, которого в материалах называют участником с позывным R2.

По версии НАБУ, в 2021 году стартовало строительство и началась легализация средств, часть которых могла происходить из преступной схемы в "Энергоатоме". А уже в 2024 году участники проекта, как утверждает следствие, искали способы узаконить деньги, вложенные в строительство "Династии".

Следствие считает, что через эту схему могли отмыть более 460 миллионов гривен.

