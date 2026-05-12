"Чьи средства он должен был отмывать?": адвокат Ермака отреагировал на вручение подозрения

Адвокат бывшего главы Офиса президента Игорь Фомин отреагировал на вручение подозрения Андрею Ермаку, назвав его безосновательным. По его словам, эта ситуация могла быть спровоцирована публичным давлением.

Фомин также отрицает причастность Ермака к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом. Об этом адвокат бывшего главы ОП сказал в эфире "Суспільне".

"Не надо быть профессиональным юристом, чтобы спросить себя: чьи средства должен был отмывать Ермак в каком-то строительстве? Как по мне, эта вся ситуация является спровоцированной этим публичным давлением", — заявил Фомин.

По его словам, Ермак и сам Фомин не ожидали, что ему будет вручено подозрение. Поэтому теперь защита планирует дать правовую оценку действиям по этому делу.

Отдельно он поставил под сомнение причастность экс-главы Офиса президента к так называемым "пленкам Миндича", где, по данным НАБУ, может звучать и голос бывшего главы ОП.

"Ну, пленки, ну, какое мы имеем отношение к любым пленкам. Вы там слышали голос господина Ермака где-то, хоть раз?" — добавил Фомин.

Вручение подозрения Андрею Ермаку — что известно

Напомним, вечером 11 мая в НАБУ заявили, что Андрею Ермаку сообщили о подозрении. В опубликованном НАБУ видео рассказываются детали о расследовании по поводу строительства коттеджей в кооперативе "Династия" под Киевом.

После получения подозрения Ермак ответил журналистам, что будет комментировать дело после завершения следственных действий. На уточнение "Украинской правды" о кооперативе "Династия" отметил: "У меня нет ни одного дома, у меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы видели".

Еще в феврале журналист Михаил Ткач сообщал, что вероятность того, что Андрей Ермак получит подозрение, когда правоохранительные органы соберут достаточно оснований, остается высокой.

Увольнение Андрея Ермака

Напомним, что 28 ноября Андрей Ермак написал заявление об отставке. В тот же день Зеленский подписал указ об увольнении руководителя Офиса президента Украины.

Этому предшествовали обыски НАБУ, которые провели у Андрея Ермака дома утром 28 ноября.

После своей отставки Андрей Ермак в сообщении журналисту New York Post заявил, что после того, как "опозорили его достоинство", он отправляется на передовую. После этого военнослужащая Татьяна Черновол заявила, что готова взять уволенного главу Офиса президента Украины Андрея Ермака в свое подразделение. Впрочем сам Ермак это приглашение проигнорировал.

15 января стало известно, что Андрей Ермак не проходит военную службу, несмотря на свое обещание после увольнения "пойти на фронт".

После своей отставки Ермак заявил, что не злится на президента Зеленского, потому что они всегда были друзьями.

В опубликованном 6 февраля расследовании журналист УП Михаил Ткач говорил, что после увольнения Ермак встречался с советником Зеленского по стратегическим вопросам, бывшим министром по вопросам стратегических отраслей и промышленности Украины Александром Камышиным. Народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк также заявлял, что Ермак мог тайно встретиться с Зеленским.