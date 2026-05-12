"Чиї кошти він мав відмивати?": адвокат Єрмака відреагував на вручення підозри

Адвокат колишнього очільника Офісу президента Ігор Фомін відреагував на вручення підозри Андрію Єрмаку, назвавши її безпідставною. За його словами, ця ситуація могла бути спровокована публічним тиском.

Фомін також заперечив причетність Єрмака до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Про це адвокат колишнього голови ОП сказав в етері "Суспільне".

"Не треба бути професійним юристом, щоб запитати себе: чиї кошти мав відмивати Єрмак в якомусь будівництві? Як на мене, ця вся ситуація є спровокованою оцим публічним тиском", — заявив Фомін.

За його словами, Єрмак та сам Фомін не очікували, що йому буде вручена підозра. Тож тепер захист планує надати правову оцінку діям у цій справі.

Окремо він поставив під сумнів причетність ексголови Офісу президента до так званих "плівок Міндіча", де, за даними НАБУ, може звучати і голос колишнього очільника ОП.

Відео дня

"Ну, плівки, ну, яке ми маємо відношення до будь-яких плівок. Ви там чули голос пана Єрмака десь, хоч раз?" — додав Фомін.

Вручення підозри Андрію Єрмаку — що відомо

Нагадаємо, увечері 11 травня у НАБУ заявили, що Андрію Єрмаку повідомили про підозру. В опублікованому НАБУ відео розповідаються деталі про розслідування з приводу будівництва котеджів у кооперативі "Династія" під Києвом.

Після отримання підозри Єрмак відповів журналістам, що буде коментувати справу після завершення слідчих дій. На уточнення "Української правди" про кооператив "Династію" зазначив: "У мене немає жодного будинку, у мене є тільки одна квартира і один автомобіль, який ви бачили".

Ще у лютому журналіст Михайло Ткач повідомляв, що вірогідність того, що Андрій Єрмак отримає підозру, коли правоохоронні органи зберуть достатньо підстав, лишається високою.

Звільнення Андрія Єрмака

Нагадаємо, що 28 листопада Андрій Єрмак написав заяву про відставку. У той же день Зеленський підписав указ про звільнення керівника Офісу президента України.

Цьому передували обшуки НАБУ, які провели в Андрія Єрмака вдома вранці 28 листопада.

Після своєї відставки Андрій Єрмак в повідомленні журналісту New York Post заявив, що після того, як "зганьбили його гідність", він відправляється на передову. Після цього військовослужбовиця Тетяна Чорновол заявила, що готова взяти звільненого голову Офісу президента України Андрія Єрмака у свій підрозділ. Утім сам Єрмак це запрошення проігнорував.

15 січня стало відомо, що Андрій Єрмак не проходить військову службу попри своєї обіцянки після звільнення "піти на фронт".

Після своєї відставки Єрмак заявив, що не злиться на президента Зеленського, тому що вони завжди були друзями.

В опублікованому 6 лютого розслідуванні журналіст УП Михайло Ткач казав, що після звільнення Єрмак зустрічався з радником Зеленського зі стратегічних питань, колишнім міністром з питань стратегічних галузей та промисловості України Олександром Камишіним. Народний депутат України від партії "Голос" Ярослав Железняк також заявляв, що Єрмак міг таємно зустрітися з Зеленським.