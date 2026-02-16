Справа Єрмака: чому НАБУ і САП не повідомили ексголові Офісу президента про підозру

Колишній голова Офісу президента України Андрій Єрмак не отримав підозри від НАБУ і САП після обшуків у його квартирі. Втім журналіст Михайло Ткач вважає, що з великою часткою вірогідності це станеться, коли антикорупційні органи здобудуть для цього достатньо підстав.

Справу Єрмака та відсутність підозри прокоментував 16 лютого журналіст УП Михайло Ткач. Віне зазначив, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура ніколи не анонсують підозр, а також публічно оголошують про них лише тоді, коли мають обґрунтовані підстави.

Журналіст зазначив, що підозру ексміністру енергетики Герману Галущенку щодо участі в корупціній схемі в енергетичній сфері було оголошено лише після того, як "операція Мідас" вийшла в публічну площину, і НАБУ і САП змогли зрозуміти рух коштів, роль підозрюваного та отримали певні відповіді.

"І лише тоді повідомили про підозру. Не просто на підставі того, що вони щось почули десь у квартирі Міндіча, чи в бекофісі, чи якісь розмови", — наголосив Ткач.

Він додав, що робота детективів, імовірно, тривала не один місяць, тому вірогідність, що Андрій Єрмак отримає підозру, коли правоохоронні органи зберуть достатньо підстав, лишається високою.

"Коли це станеться — ми з вами, як то кажуть, магією не займаємося, на відміну від відомих осіб, тому прогнозувати не будемо. Але те, що Андрій Єрмак фігурує (і вже в нього і в його водія проведені обшуки) і може фігурувати в якихось розслідуваннях, зокрема "операції Мідас" НАБУ і САП — ця інформація, мені здається, ні в кого не викликає жодних питань. І враховуючи те, що вже Галущенко отримав підозру, мені здається, про підозру Єрмака можемо не переживати", — сказав журналіст.

Журналіст Михайло Ткач відповів, чому немає підозри Андрію Єрмаку. На відео з 11:10.

Справа Єрмака: деталі

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення голови ОП Андрія Єрмака 28 листопада 2025 року. Вранці того ж дня детективи НАБУ проводили обшуки у Єрмака, а нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявляв, що слідчі дії стосувалися ймовірної участі ексголови Офісу президента в корупційних схемах в енергетиці. В опублікованому 12 лютого 2026 року інтерв'ю президент України заперечив, що звільнення голови ОП було пов'язано з розслідуванням НАБУ, та запевнив, що в нього "були свої причини".

Директор НАБУ Семен Кривонос станом на 15 січня казав, що підозри Андрію Єрмаку оголошено не було.

В опублікованому 6 лютого розслідуванні журналіст УП Михайло Ткач казав, що після звільнення Єрмак зустрічався з радником Зеленського зі стратегічних питань, колишнім міністром з питань стратегічних галузей та промисловості України Олександром Камишіним. Народний депутат України від партії "Голос" Ярослав Железняк також заявляв, що Єрмак міг таємно зустрітися з Зеленським.