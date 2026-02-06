Єрмак зустрічався з радником Зеленського та Умєровим: який вплив зберігає ексголова ОП, — УП

Ексголова Офісу президенту Андрій Єрмак після своєї відставки продовжує проводити зустрічі з українськими високопосадовцями. Зокрема, він приїздив у гості до секретаря РНБО, колишнього міністра оборони Рустема Умєрова.

Також Єрмак відвідав санаторій "Конча-Заспа", який розташований поруч з державними дачами. Саме там можуть відбуватися зустрічі Єрмака з Володимиром Зеленським. Про це йдеться в розслідуванні "Української правди" "Хрещений батько "на удальонці", які було опубліковане на Youtube-каналі медіа.

По Києву Андрій Єрмак пересувається в супроводі охорони. Водночас наразі невідомо, чи це державна охорона, чи послуги надає приватна фірма.

Зустріч Єрмака з радником Зеленського

27 січня 2026 року відбулася зустріч Єрмака з радником Володимира Зеленського зі стратегічних питань, колишнім міністром з питань стратегічних галузей та промисловості України Олександром Камишіним. На зустріч той прибув з блокнотом, сама зустріч тривала близько години.

Відео дня

Зустріч відбулася в тій самій будівлі, де пройшла зустріч Єрмака з послом Ізраїлю Євгеном Корнійчуком.

Сам Камишін у коментарі журналістам заявив, що не пам'ятає, чи була зустріч, яка відбулася, за тиждень до самого коментарю.

Водночас радник Зеленського зазначив, що продовжує спілкуватися з Андрієм Єрмаком.

"Він дуже довго працював головою Офісу. І звичайно, що є якісь питання, які ми продовжуємо обговорювати", — зазначив Камишін.

Водночас він зазначив, що ці питання не стосується сфери контрактів та оборонних закупівель, однак на уточнювальні питання про те, яких сфер стосуються їхні розмови, радник Зеленського зазначив, що не пам'ятає.

Єрмак їздив у гості до секретаря РНБО Умєрова

30 січня ввечері Єрмак вирушив на зустріч до секретаря Ради нацбезпеки та оборони та колишнього Міноборони Рустема Умєрова. Правоохоронці підозрюють бізнесмена Тимура Міндіча у незаконному впливі на Умєрова.

Біля заїзду в паркінг кортеж Єрмака зустрів охоронець Умєрова. Загалом ексголова ОП пробув в гостях у секретаря РНБО близько трьох годин.

У коментарі Рустем Умєров розповів, що зустріч тривала близько години, а розмова мала загальний характер "про життя, роботу та події в Україні". Секретар РНБО пояснив, що вони майже не мали часу поспілкуватися після звільнення Єрмака.

Натомість жодного впливу з боку ексголови ОП на Умєрова бути не може, наголосив той.

Єрмак міг зустрічатися з Зеленським

1 лютого Єрмак вирушив у бік до державних дач у Конча-Заспі. Його кортеж заїхав до санаторію "Конча-Заспа", який розташований безпосередньо за парканом від держдач. Одразу ж після цього біля в'їзду до санаторію з'явилися автівки, схожі на державну охорону.

За даними джерел видання, після своєї відставки Єрмак спілкується з Зеленським саме на території державних дач.

Водночас журналістам не вдалося поспілкуватися з Андрієм Єрмаком — коли Михайло Ткач підійшов до автомобіля ексголови Офісу президента, той сказав "До побачення" та поїхав.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Андрій Єрмак міг відправити свого адвоката Ігоря Фоміна на перемовини до Ізраїлю, де той мав зустрітися з бізнесменом Тимуром Міндічем. Зокрема, Єрмак хотів домовитися, аби Міндіч не свідчив проти ексголови ОП.

Раніше Фокус розповідав, що після публікації першої частини "плівок Міндіча" Андрій Єрмак поставив задачу готувати підозру голові САП Олександру Клименку. Крім того, наприкінці першого тижня спецоперації "Мідас" Зеленський покликав на зустріч керівників НАБУ і САП.

Пізніше детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, що був причетний до розслідування корупції в "Енергоатомі", заявив про наявність "речових доказів" щодо колишнього голови Офісу президента України Андрія Єрмака. Він наголосив, що речові докази були отримані саме в рамках проведення операції "Мідас", однак сам ексголова ОП є фігурантом іншої справи.