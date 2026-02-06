Ермак встречался с советником Зеленского и Умеровым: какое влияние сохраняет экс-глава ОП, — УП

Экс-глава Офиса президента Андрей Ермак после своей отставки продолжает проводить встречи с украинскими чиновниками. В частности, он приезжал в гости к секретарю СНБО, бывшему министру обороны Рустему Умерову.

Также Ермак посетил санаторий "Конча-Заспа", который расположен рядом с государственными дачами. Именно там могут происходить встречи Ермака с Владимиром Зеленским. Об этом говорится в расследовании "Украинской правды" "Крестный отец "на удаленке", которые было опубликовано на Youtube-канале медиа.

По Киеву Андрей Ермак передвигается в сопровождении охраны. В то же время пока неизвестно, это государственная охрана или услуги предоставляет частная фирма.

Встреча Ермака с советником Зеленского

27 января 2026 года состоялась встреча Ермака с советником Владимира Зеленского по стратегическим вопросам, бывшим министром по вопросам стратегических отраслей и промышленности Украины Александром Камышиным. На встречу тот прибыл с блокнотом, сама встреча длилась около часа.

Встреча состоялась в том же здании, где прошла встреча Ермака с послом Израиля Евгением Корнийчуком.

Сам Камышин в комментарии журналистам заявил, что не помнит, была ли встреча, которая состоялась, за неделю до самого комментария.

В то же время советник Зеленского отметил, что продолжает общаться с Андреем Ермаком.

"Он очень долго работал главой Офиса. И конечно, что есть какие-то вопросы, которые мы продолжаем обсуждать", — отметил Камышин.

В то же время он отметил, что эти вопросы не касается сферы контрактов и оборонных закупок, однако на уточняющие вопросы о том, каких сфер касаются их разговоры, советник Зеленского отметил, что не помнит.

Ермак ездил в гости к секретарю СНБО Умерову

30 января вечером Ермак отправился на встречу к секретарю Совета нацбезопасности и обороны и бывшему Минобороны Рустему Умерову. Правоохранители подозревают бизнесмена Тимура Миндича в незаконном влиянии на Умерова.

Возле заезда в паркинг кортеж Ермака встретил охранник Умерова. В общем экс-глава ОП пробыл в гостях у секретаря СНБО около трех часов.

В комментарии Рустем Умеров рассказал, что встреча длилась около часа, а разговор носил общий характер "о жизни, работе и событиях в Украине". Секретарь СНБО объяснил, что они почти не имели времени пообщаться после освобождения Ермака.

Зато никакого влияния со стороны экс-главы ОП на Умерова быть не может, подчеркнул тот.

Ермак мог встречаться с Зеленским

1 февраля Ермак отправился в сторону к государственным дачам в Конча-Заспе. Его кортеж заехал в санаторий "Конча-Заспа", который расположен непосредственно за забором от госдач. Сразу же после этого у въезда в санаторий появились машины, похожие на государственную охрану.

По данным источников издания, после своей отставки Ермак общается с Зеленским именно на территории государственных дач.

В то же время журналистам не удалось пообщаться с Андреем Ермаком — когда Михаил Ткач подошел к автомобилю экс-главы Офиса президента, тот сказал "До свидания" и уехал.

Напомним, ранее стало известно, что Андрей Ермак мог отправить своего адвоката Игоря Фомина на переговоры в Израиль, где тот должен был встретиться с бизнесменом Тимуром Миндичем. В частности, Ермак хотел договориться, чтобы Миндич не свидетельствовал против экс-главы ОП.

Ранее Фокус рассказывал, что после публикации первой части "пленок Миндича" Андрей Ермак поставил задачу готовить подозрение главе САП Александру Клименко. Кроме того, в конце первой недели спецоперации "Мидас" Зеленский позвал на встречу руководителей НАБУ и САП.

Позже детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, который был причастен к расследованию коррупции в "Энергоатоме", заявил о наличии "вещественных доказательств" в отношении бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Он отметил, что вещественные доказательства были получены именно в рамках проведения операции "Мидас", однако сам экс-глава ОП является фигурантом другого дела.