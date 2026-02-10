Єрмак міг таємно зустрітися з Зеленським: нардеп розкрив маршрут через "Конча-Заспу" (мапа)

Журналісти УП повідомили про візит ексголови ОП Андрія Єрмака до санаторія "Конча-Заспа". Нардеп Ярослав Железняк із посиланням на свої джерела каже, що він міг зустрітись із Володимиром Зеленським на "Об'єкті № 1" чи на одній із державних дач.

Про можливі таємні зустрічі після відставки Єрмака розповів на своєму YouTube-каналі народний депутат України Ярослав Железняк. Він розібрав розслідування "УП" під назвою "Хрещений батько "на удальонці", де журналіст Михайло Ткач описав маршрут автомобіля колишнього голови Офісу президента України.

Железняк показав фрагмент розслідування журналістів, у якому видно, як авто заїжджає на територію санаторія "Конча-Заспа" та зупиняється біля його воріт.

"Ви бачите фари автомобіля, який заїхав на територію санаторію "Конча-Заспа" та поїхав трохи правіше. І ось тут цікавий момент, тому що, в принципі, до санаторію треба було їхати прямо, щоб доїхати до головної будівлі", — зазначив депутат.

Журналісти УП зняли на відео авто Єрмака біля воріт санаторію "Конча-Заспа"

Він оприлюднив карту Google, на якій у лівому верхньому кутку можна побачити санаторій "Конча-Заспа" та заїзд до нього. Железняк зауважив, що праворуч від санаторію є лише ліс, а далі знаходяться інші будівлі, які і є державними дачами, де тривалий час проживалі відомі політики та чиновники. Він зауважив, що на мапі не показано всі об'єкти та дороги і так званий "Об'єкт №1", тобто резиденцію президента.

"Тож ми маємо факт, що машина заїхала в санаторій і поїхала правіше, і, напевно, мала впертися в ліс", — сказав нардеп.

Железняк показав санаторій "Конча-Заспа" на мапі Google

За словами Ярослава Железняка, всередині території санаторію праворуч є ще одні ворота, які називаються евакуаційними, з яких через дві дороги можна доїхати до державних дач.

"А від них достатньо швидко можна перейти до "Об'єкта №1". Чи поїхав в даному випадку якраз Андрій Єрмак на "Об'єкт №1", чи умовно він поїхав на одну з державних дач, ми не знаємо. Мої співрозмовники розділились в своїх показах", — зазначив парламентар.

Від санаторію "Конча-Заспа" є дорога до державних дач

За словами Железняка, одні співробітники казали, що таким чином Єрмак доїжджає до резиденції президента, оминаючи увагу журналістів. Інші говорили, що що одну з державних дач спеціально звільнили для зустрічей і обговорення справ.

"В будь-якому разі, точно ось у цьому епізоді ми бачили, як Андрій Єрмак поїхав точно не в санаторій "Конча-Заспа", а ось туди, на державні дачі. Очевидно, для того, щоб провести зустріч з паном президентом. Це, ще раз, на жаль, ми ніяким чином не доведемо", — сказав Железняк.

Він додавв, що його співрозмовники сходяться на думці, що Єрмак і Зеленський, як мінімум, іноді там зустрічаються.

Відставка Єрмака: деталі

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення голови ОП Андрія Єрмака 28 листопада 2025 року після того, яка у будинку того провели обшуки детективи Національного антикорупційного бюро.

В НАБУ станом на 15 січня казали, що підозру Андрію Єрмаку оголошено не було.

Видання УП 6 лютого опублікувало розслідування щодо Андрія Єрмака, у якому йшлося, що його адвокат міг зустрічатися в Ізраїлі з Тимуром Міндічем. Автори розслідування зазначали, що ексголова Офісу президента продовжує відвідувати урядовий квартал попри те, що більше не обіймає жодної посади.

Крім того, розслідувачі УП заявили, що Андрій Єрмак зустрічався з радником президента України Володимира Зеленського та з секретарем Ради національної безпеки і оборони Рустемом Умєровим, а також відвідував санаторій "Конча-Заспа" неподалік державних дач.

Також журналісти розповідали, що Андрій Єрмак облаштував собі спортзал у Палаці спорту.