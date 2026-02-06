Єрмак облаштував собі спортзал в Палаці спорту: проводить там зустрічі, — УП (фото)

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак облаштував собі особистий спортзал в будівлі Палацу спорту. Кожного разу, коли він приїжджає туди, його охоронці особисто відкривають двері своїм ключем.

Палац спорту є державним підприємством. Однак наразі невідомо, чому Єрмак користується ним. Про це йдеться в розслідуванні "УП" "Хрещений батько "на удальонці", опубліковане на YouTube.

Журналіст Михайло Ткач зафіксував, як Єрмак неодноразово ввечері відвідував спортзал, куди він прибуває зі своїм кортежем.

Журналісти також поспілкувалися з одним з охоронців, який залишився після того, як Єрмак залишив спортзал. Той розповів, що не є охоронцем, а просто "прийшов позайматися до залу".

Водночас він не прокоментував про те, що це спортзал, який облаштовано для Андрія Єрмака.

Водночас всередині облаштована зона відпочинку. За даними джерел у владі, Єрмак проводить у цьому комплексі неофіційні зустрічі, однак з ким саме, наразі не повідомляється.

Коли журналісти зайшли туди, то там було видно сліди посиденьок, а на телевізорі грала пісня "Проснись и пой" з радянського серіалу "Джентельмены удачи".

Раніше стало відомо, що Андрій Єрмак після своєї відставки продовжує проводити зустрічі з українськими високопосадовцями. Зокрема, він приїздив у гості до секретаря РНБО, колишнього міністра оборони Рустема Умєрова. Також відомо, що після своєї відставки Єрмак спілкується з Зеленським саме на території державних дач.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Андрій Єрмак міг відправити свого адвоката Ігоря Фоміна на перемовини до Ізраїлю, де той мав зустрітися з бізнесменом Тимуром Міндічем. Зокрема, Єрмак хотів домовитися, аби Міндіч не свідчив проти ексголови ОП.

Нагадаємо, що 28 листопада Андрій Єрмак написав заяву про відставку. У той же день Зеленський підписав указ про звільнення керівника Офісу президента України.

Цьому передували обшуки НАБУ, які провели в Андрія Єрмака вдома вранці 28 листопада.