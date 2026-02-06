Ермак обустроил себе спортзал во Дворце спорта: проводит там встречи, — УП (фото)

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак обустроил себе личный спортзал в здании Дворца спорта. Каждый раз, когда он приезжает туда, его охранники лично открывают двери своим ключом.

Дворец спорта является государственным предприятием. Однако пока неизвестно, почему Ермак пользуется им. Об этом говорится в расследовании "УП" "Крестный отец "на удаленке", опубликованное на YouTube.

Журналист Михаил Ткач зафиксировал, как Ермак неоднократно вечером посещал спортзал, куда он прибывает со своим кортежем.

Журналисты также пообщались с одним из охранников, который остался после того, как Ермак покинул спортзал. Тот рассказал, что не является охранником, а просто "пришел позаниматься в зал".

В то же время он не прокомментировал о том, что это спортзал, который обустроен для Андрея Ермака.

Відео дня

В то же время внутри обустроена зона отдыха. По данным источников во власти, Ермак проводит в этом комплексе неофициальные встречи, однако с кем именно, пока не сообщается.

Когда журналисты зашли туда, то там были видны следы посиделок, а на телевизоре играла песня "Проснись и пой" из советского сериала "Джентельмены удачи".

"Спортзал" Ермака Фото: Скриншот "Спортзал" Ермака Фото: Скриншот "Спортзал" Ермака Фото: Скриншот "Спортзал" Ермака Фото: Скриншот

Ранее стало известно, что Андрей Ермак после своей отставки продолжает проводить встречи с украинскими чиновниками. В частности, он приезжал в гости к секретарю СНБО, бывшему министру обороны Рустему Умерову. Также известно, что после своей отставки Ермак общается с Зеленским именно на территории государственных дач.

Напомним, ранее стало известно, что Андрей Ермак мог отправить своего адвоката Игоря Фомина на переговоры в Израиль, где тот должен был встретиться с бизнесменом Тимуром Миндичем. В частности, Ермак хотел договориться, чтобы Миндич не свидетельствовал против экс-главы ОП.

Напомним, что 28 ноября Андрей Ермак написал заявление об отставке. В тот же день Зеленский подписал указ об увольнении руководителя Офиса президента Украины.

Этому предшествовали обыски НАБУ, которые провели у Андрея Ермака дома утром 28 ноября.