Ермак мог тайно встретиться с Зеленским: нардеп раскрыл маршрут через "Конча-Заспу" (карта)

Журналисты УП сообщили о визите экс-главы ОП Андрея Ермака в санаторий "Конча-Заспа". Нардеп Ярослав Железняк со ссылкой на свои источники говорит, что он мог встретиться с Владимиром Зеленским на "Объекте № 1" или на одной из государственных дач.

О возможных тайных встречах после отставки Ермака рассказал на своем YouTube-канале народный депутат Украины Ярослав Железняк. Он разобрал расследование "УП" под названием "Крестный отец "на удаленке", где журналист Михаил Ткач описал маршрут автомобиля бывшего главы Офиса президента Украины.

Железняк показал фрагмент расследования журналистов, в котором видно, как авто заезжает на территорию санатория "Конча-Заспа" и останавливается у его ворот.

"Вы видите фары автомобиля, который заехал на территорию санатория "Конча-Заспа" и поехал немного правее. И вот здесь интересный момент, потому что, в принципе, в санаторий надо было ехать прямо, чтобы доехать до главного здания", — отметил депутат.

Журналисты УП сняли на видео авто Ермака у ворот санатория "Конча-Заспа" Фото: Скрин видео

Он обнародовал карту Google, на которой в левом верхнем углу можно увидеть санаторий "Конча-Заспа" и заезд к нему. Железняк отметил, что справа от санатория есть только лес, а дальше находятся другие здания, которые и являются государственными дачами, где долгое время проживали известные политики и чиновники. Он отметил, что на карте не показаны все объекты и дороги и так называемый "Объект №1", то есть резиденция президента.

"Поэтому мы имеем факт, что машина заехала в санаторий и поехала правее, и, наверное, должна была упереться в лес", — сказал нардеп.

Железняк показал санаторий "Конча-Заспа" на карте Google Фото: скриншот

По словам Ярослава Железняка, внутри территории санатория справа есть еще одни ворота, которые называются эвакуационными, из которых через две дороги можно доехать до государственных дач.

"А от них достаточно быстро можно перейти к "Объекту №1". Поехал ли в данном случае как раз Андрей Ермак на "Объект №1", или условно он поехал на одну из государственных дач, мы не знаем. Мои собеседники разделились в своих показаниях", — отметил парламентарий.

От санатория "Конча-Заспа" есть дорога к государственным дачам Фото: Скрин видео

По словам Железняка, одни сотрудники говорили, что таким образом Ермак доезжает до резиденции президента, минуя внимание журналистов. Другие говорили, что что одну из государственных дач специально освободили для встреч и обсуждения дел.

"В любом случае, точно вот в этом эпизоде мы видели, как Андрей Ермак поехал точно не в санаторий "Конча-Заспа", а вот туда, на государственные дачи. Очевидно, для того, чтобы провести встречу с господином президентом. Это, еще раз, к сожалению, мы никаким образом не докажем", — сказал Железняк.

Он добавил, что его собеседники сходятся во мнении, что Ермак и Зеленский, как минимум, иногда там встречаются.

Отставка Ермака: детали

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы ОП Андрея Ермака 28 ноября 2025 года после того, как в доме того провели обыски детективы Национального антикоррупционного бюро.

В НАБУ по состоянию на 15 января говорили, что подозрение Андрею Ермаку объявлено не было.

Издание УП 6 февраля опубликовало расследование в отношении Андрея Ермака, в котором говорилось, что его адвокат мог встречаться в Израиле с Тимуром Миндичем. Авторы расследования отмечали, что экс-глава Офиса президента продолжает посещать правительственный квартал, несмотря на то, что больше не занимает никакой должности.

Кроме того, расследователи УП заявили, что Андрей Ермак встречался с советником президента Украины Владимира Зеленского и с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым, а также посещал санаторий "Конча-Заспа" неподалеку государственных дач.

Также журналисты рассказывали, что Андрей Ермак обустроил себе спортзал во Дворце спорта.