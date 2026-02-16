Дело Ермака: почему НАБУ и САП не сообщили экс-главе Офиса президента о подозрении

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак не получил подозрения от НАБУ и САП после обысков в его квартире. Впрочем журналист Михаил Ткач считает, что с большой долей вероятности это произойдет, когда антикоррупционные органы получат для этого достаточно оснований.

Дело Ермака и отсутствие подозрения прокомментировал 16 февраля журналист УП Михаил Ткач. Вине отметил, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура никогда не анонсируют подозрений, а также публично объявляют о них только тогда, когда имеют обоснованные основания.

Журналист отметил, что подозрение экс-министру энергетики Герману Галущенко относительно участия в коррупционной схеме в энергетической сфере было объявлено только после того, как "операция Мидас" вышла в публичную плоскость, и НАБУ и САП смогли понять движение средств, роль подозреваемого и получили определенные ответы.

"И только тогда сообщили о подозрении. Не просто на основании того, что они что-то услышали где-то в квартире Миндича, или в бэк-офисе, или какие-то разговоры", — подчеркнул Ткач.

Он добавил, что работа детективов, вероятно, длилась не один месяц, поэтому вероятность, что Андрей Ермак получит подозрение, когда правоохранительные органы соберут достаточно оснований, остается высокой.

"Когда это произойдет — мы с вами, как говорится, магией не занимаемся, в отличие от известных лиц, поэтому прогнозировать не будем. Но то, что Андрей Ермак фигурирует (и уже у него и у его водителя проведены обыски) и может фигурировать в каких-то расследованиях, в частности "операции Мидас" НАБУ и САП — эта информация, мне кажется, ни у кого не вызывает никаких вопросов. И учитывая то, что уже Галущенко получил подозрение, мне кажется, о подозрении Ермака можем не переживать", — сказал журналист.

Журналист Михаил Ткач ответил, почему нет подозрения Андрею Ермаку. На видео с 11:10.

Дело Ермака: детали

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы ОП Андрея Ермака 28 ноября 2025 года. Утром того же дня детективы НАБУ проводили обыски у Ермака, а нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявлял, что следственные действия касались вероятного участия экс-главы Офиса президента в коррупционной схеме в энергетике. В опубликованном 12 февраля 2026 года интервью президент Украины отрицал, что увольнение главы ОП было связано с расследованием НАБУ, и заверил, что у него "были свои причины".

Директор НАБУ Семен Кривонос по состоянию на 15 января говорил, что подозрения Андрею Ермаку объявлено не было.

В опубликованном 6 февраля расследовании журналист УП Михаил Ткач говорил, что после увольнения Ермак встречался с советником Зеленского по стратегическим вопросам, бывшим министром по вопросам стратегических отраслей и промышленности Украины Александром Камышиным. Народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк также заявлял, что Ермак мог тайно встретиться с Зеленским.