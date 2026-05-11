"У мене немає жодного будинку": Єрмак відповів на питання про підозру

Після того, як НАБУ та САП повідомили, що "колишньому керівнику Офісу президента" оголосили у справі про легалізацію 460 млн грн, журналісти намагались взяти в нього коментар, але Єрмак відмовився про це говорити.

Колишній голова Офісу президента України Андрій Єрмак увечері 11 травня після отримання від Спеціалізваної антикорупційної прокуратури повідомлення про підозру заявив журналістам, що "не буде зараз нічого коментувати", повідомляє видання "Радіо Свобода", журналісти якого зафіксували все на відео.

"Коли закінчаться слідчі дії, я надам коментар", — додав Єрмак.

Журналіст уточнив: "Ви вже отримали підозру від НАБУ чи САП?"

"Я все прокоментую, коли закінчаться слідчі дії", — повторив Єрмак.

На уточнення "Української правди" про кооператив "Династію" зазначив: "У мене немає жодного будинку, у мене є тільки одна квартира і один автомобіль, який ви бачили".

Відео дня

На запитання "Схем", чи його прізвисько на плівках "Хірург", зазначив: "Моє ім'я Андрій Єрмак, іншого імені в мене немає".

Нагадаємо, ми розповідали, що спочатку "Українська правда" та нардеп Ярослав Железняк повідомили, що у центрі Києва проводяться слідчі дії із Андрієм Єрмаком.

Згодом НАБУ та САП розповіли, що "викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом" і кому повідомили про підозру.