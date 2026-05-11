"У меня нет ни одного дома": Ермак ответил на вопрос о подозрении

После того, как НАБУ и САП сообщили, что "бывшему руководителю Офиса президента" объявили по делу о легализации 460 млн грн, журналисты пытались взять у него комментарий, но Ермак отказался об этом говорить.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак вечером 11 мая после получения от Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщения о подозрении заявил журналистам, что "не будет сейчас ничего комментировать", сообщает издание "Радио Свобода", журналисты которого зафиксировали все на видео.

"Когда закончатся следственные действия, я предоставлю комментарий", — добавил Ермак.

Журналист уточнил: "Вы уже получили подозрение от НАБУ или САП?"

"Я все прокомментирую, когда закончатся следственные действия", — повторил Ермак.

На уточнение "Украинской правды" о кооперативе "Династия" отметил: "У меня нет ни одного дома, у меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы видели".

Відео дня

На вопрос "Схем", его прозвище на пленках "Хирург", отметил: "Мое имя Андрей Ермак, другого имени у меня нет".

Напомним, мы рассказывали, что сначала "Украинская правда" и нардеп Ярослав Железняк сообщили, что в центре Киева проводятся следственные действия с Андреем Ермаком.

Впоследствии НАБУ и САП рассказали, что "разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом" и кому сообщили о подозрении.