Єрмак отримав підозру через "Династію": йдеться про "відмивання" сотень мільйонів гривень, — НАБУ

11 травня колишньому главі Офісу президента України Андрію Єрмаку НАБУ і САП повідомили про підозру. Йдеться про легалізацію 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом.

Андрій Єрмак виявився одним із учасників організованої групи, причетної до "відмивання" коштів на будівництві приватних резиденцій "Династія". Подробиці розповіли в Національному антикорупційному бюро.

Будівництво "Династії": передісторія

Відповідно до даних справи, у 2018 році "Че Гевара" (за даними "Української правди", це колишній віцепрем'єр-міністр та ексголова "Нафтогазу" Олексій Чернишов) увійшов до складу засновників TОВ BLOОM Development. Через рік це товариство купило понад 4 гектари землі на території Козинської сільської ради (Київська область). Ця земля і стала основою під майбутнє будівництво.

У листопаді 2019 року "Че Гевара" став головою Київської обласної державної адміністрації, через що частку у товаристві передав своїй дружині.

Відео дня

Через рік, у березні 2020, "Че Гевара" вже став очільником Міністерства розвитку громад та територій. У травні того ж року розпочалася розробка концепції будівництва приватних резиденцій "Династія". Для втілення проєкту "Че Гевара" сформував команду, до якої увійшли підконтрольні йому особи.

За даними, які з'ясували розслідувачі, вартість земельних ділянок у Козині становила від 4 тисяч до 20 тисяч доларів США за одну сотку землі. Самі резиденції планувалося зводити на загальній площі понад 8 гектарів, вартість могла сягнути понад 6 мільйонів доларів.

Скриншот | НАБУ підозрюють, що "R2" у справі виступає Єрмак

У той же період до будівництва було залучено "Карлсона". Приблизно у той же час у команді проєкту з'являється ще одна особа — "R2", яку слідство вважає Єрмаком (були також "R1", "R3" та "R4"). Учасники домовилися про будівництво на визначених ділянках загалом чотирьох приватних резиденцій для власного постійного проживання, площа кожної — приблизно 1000 м².

Скриншот НАБУ | резиденція "R1"

Скриншот НАБУ | резиденція "R2"

Скриншот НАБУ | резиденція "R3"

Скриншот НАБУ | резиденція "R4"

Передбачалося також будівництво допоміжних споруд до кожної із резиденцій. Мала бути і спільна п'ята резиденція зі спа, басейном, спортзалом тощо. Відповідно до узгодженого кошторису, будівництво однієї резиденцій складало близько 2 мільйонів доларів.

Початок будівництва і фінансування

Скриншот НАБУ | будівництво "Династії"

Активна фаза будівництва розпочалася у червні 2021 року. На старті відбулося освячення об'єктів, і дружина священника, якого запросили на освячення, у 2022 році стала формальною власницею однієї з квартир, що були надані як неправомірна вигода "Че Геварі", коли той був на посаді міністра розвидку громад та територій.

Слідчі НАБУ встановили, що фінансування будівництва відбувалося кількома шляхами:

так звана "Форма 1", умовно білий та безготівковий. Для цього підконтрольні "Че Гевари" створили юридичну особу житлово-будівельний кооператив "Сонячний берег", який і виступав як формальний замовник будівництва. Засновники спрямовували кошти на його рахунки, а ті звідти частково використовувалися у будівництві резиденцій. Планувалося, що це створить "видимість легальності";

так звана "Форма 2", злочинний шлях та основна частина коштів на будівництво "Династії". Відповідно до неї, частина готівки передавалася працівникам, які фактично здійснювали роботи через особистого помічника "Че Гевари". Іншу частину готівки отримувала особа з оточення "Карлсона".

За даними слідчих, у період повномасштабної війни будівництво "Династії" не лише не припинилося, а почалося активнішими темпами. З часом учасники проєкту почали шукати способи узаконити гроші, оскільки реальні масштаби будівництва не відповідали офіційним обсягам фінансування. Йшлося зокрема про ідею купити документи, які б нібито змогли підтверджувати легальність коштів.

Зрештою, у 2025 році "Карлсон" вирішив зупинити будівельні роботи і відновити їх у кращі часи. Це відбувалося на тлі вручення "Че Геварі" підозри та побоювання, що схему може бути викрито.

Загалом у період з 2021 по 2025 роки учасники схеми та причетні особи "відмили" на будівництві "Династії" близько 9 мільйонів доларів. Всього учасники під час будівництва резиденцій легалізували понад 460 мільйонів гривень.

Після розголосу довкола "Династії" власники намагалися вивести з-під можливого арешту земельні ділянки і недобудовані об'єкти. Однак в ході розслідування ВАКС задовільнив клопотання НАБУ і САП та наклав арешт на земельні ділянки та незавершені об'єкти "Династії" в Козині. Детективи та прокурори оглянули містечко.

Під час розслідування також вдалося виявити, що на одного з експертів "тиснули", щоб він не здійснював дослідження. За цим фактом також було зареєстровано кримінальне провадження.

Нагадаємо, увечері 11 травня у НАБУ заявили, що Андрію Єрмаку повідомили про підозру.

Після отримання підозри Єрмак відповів журналістам, що "немає жодного будинку".