Ермак получил подозрение из-за "Династии": речь идет об "отмывании" сотен миллионов гривен, — НАБУ

11 мая бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку НАБУ и САП сообщили о подозрении. Речь идет о легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом.

Андрей Ермак оказался одним из участников организованной группы, причастной к "отмыванию" средств на строительстве частных резиденций "Династия". Подробности рассказали в Национальном антикоррупционном бюро.

Строительство "Династии": предыстория

Согласно данным дела, в 2018 году "Че Гевара" (по данным "Украинской правды", это бывший вице-премьер-министр и экс-глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов) вошел в состав учредителей ООО BLOООM Development. Через год это общество купило более 4 гектаров земли на территории Козинского сельского совета (Киевская область). Эта земля и стала основой под будущее строительство.

В ноябре 2019 года "Че Гевара" стал главой Киевской областной государственной администрации, из-за чего долю в обществе передал своей жене.

Відео дня

Через год, в марте 2020, "Че Гевара" уже стал главой Министерства развития общин и территорий. В мае того же года началась разработка концепции строительства частных резиденций "Династия". Для воплощения проекта "Че Гевара" сформировал команду, в которую вошли подконтрольные ему лица.

По данным, которые выяснили расследователи, стоимость земельных участков в Козине составляла от 4 тысяч до 20 тысяч долларов США за одну сотку земли. Сами резиденции планировалось возводить на общей площади более 8 гектаров, стоимость могла достичь более 6 миллионов долларов.

Скриншот | НАБУ подозревают, что "R2" в деле выступает Ермак

В тот же период к строительству был привлечен "Карлсон". Примерно в то же время в команде проекта появляется еще одно лицо — "R2", которую следствие считает Ермаком (были также "R1", "R3" и "R4"). Участники договорились о строительстве на определенных участках в целом четырех частных резиденций для собственного постоянного проживания, площадь каждой — около 1000 м².

Скриншот НАБУ | резиденция "R1"

Скриншот НАБУ | резиденция "R2"

Скриншот НАБУ | резиденция "R3"

Скриншот НАБУ | резиденция "R4"

Предполагалось также строительство вспомогательных сооружений к каждой из резиденций. Должна была быть и общая пятая резиденция со спа, бассейном, спортзалом и тому подобное. Согласно согласованной смете, строительство одной резиденций составляло около 2 миллионов долларов.

Начало строительства и финансирования

Скриншот НАБУ | строительство "Династии"

Активная фаза строительства началась в июне 2021 года. На старте состоялось освящение объектов, и жена священника, которого пригласили на освящение, в 2022 году стала формальной владелицей одной из квартир, которые были предоставлены как неправомерная выгода "Че Геваре", когда тот был на посту министра развития общин и территорий.

Следователи НАБУ установили, что финансирование строительства происходило несколькими путями:

так называемая "Форма 1", условно белый и безналичный. Для этого подконтрольные "Че Гевары" создали юридическое лицо жилищно-строительный кооператив "Солнечный берег", который и выступал как формальный заказчик строительства. Учредители направляли средства на его счета, а те оттуда частично использовались в строительстве резиденций. Планировалось, что это создаст "видимость легальности";

так называемая "Форма 2", преступный путь и основная часть средств на строительство "Династии". Согласно ей, часть наличных передавалась работникам, которые фактически осуществляли работы через личного помощника "Че Гевары". Другую часть наличных получало лицо из окружения "Карлсона".

По данным следователей, в период полномасштабной войны строительство "Династии" не только не прекратилось, а началось более активными темпами. Со временем участники проекта начали искать способы узаконить деньги, поскольку реальные масштабы строительства не соответствовали официальным объемам финансирования. Речь шла в частности об идее купить документы, которые якобы смогли бы подтверждать легальность средств.

В конце концов, в 2025 году "Карлсон" решил остановить строительные работы и возобновить их в лучшие времена. Это происходило на фоне вручения "Че Геваре" подозрения и опасения, что схема может быть разоблачена.

Всего в период с 2021 по 2025 годы участники схемы и причастные лица "отмыли" на строительстве "Династии" около 9 миллионов долларов. Всего участники во время строительства резиденций легализовали более 460 миллионов гривен.

После огласки вокруг "Династии" владельцы пытались вывести из-под возможного ареста земельные участки и недостроенные объекты. Однако в ходе расследования ВАКС удовлетворил ходатайство НАБУ и САП и наложил арест на земельные участки и незавершенные объекты "Династии" в Козине. Детективы и прокуроры осмотрели городок.

В ходе расследования также удалось обнаружить, что на одного из экспертов "давили", чтобы он не осуществлял исследования. По данному факту также было зарегистрировано уголовное производство.

Напомним, вечером 11 мая в НАБУ заявили, что Андрею Ермаку сообщили о подозрении.

После получения подозрения Ермак ответил журналистам, что "нет ни одного дома".