Єрмак заявив про публічний тиск на слідство після вручення підозри

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував оголошену йому підозру у справі про легалізацію коштів, пов’язаній із будівництвом котеджного містечка "Династія" у Козині. Експосадовець заявив про "безпрецедентний публічний тиск" на правоохоронні органи.

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував вручення йому підозри у справі щодо участі в організованій групі, яка, за версією слідства, займалася легалізацією коштів, отриманих незаконним шляхом. У відповіді на письмовий запит журналістів LB.ua він заявив, що пов’язує процесуальні дії з публічним тиском на правоохоронні органи, із вимогою ухвалити щодо нього конкретні процесуальні рішення.

За словами Єрмака, після отримання підозри він разом із адвокатами працює з матеріалами кримінального провадження. Усі висунуті обвинувачення експосадовець назвав безпідставними. Єрмак додав, що слідство має залишатися незалежним від політичних заяв, медійних кампаній чи інших форм впливу.

“Нічого не змінилося зараз, як і після 28 листопада минулого року, коли я так само реагував на всі процесуальні дії та запити”, — зазначив експосадовець.

У НАБУ повідомили, що підозру Андрію Єрмаку оголосили за частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України – легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою або в особливо великому розмірі. Санкція статті передбачає від восьми до дванадцяти років позбавлення волі, заборону обіймати певні посади та конфіскацію майна.

Справу пов’язують із будівництвом котеджного містечка "Династія" у Козині. У червні 2020 року до будівництва, за даними слідства, залучили бізнесмена Тимура Міндіча, відомого за прізвиськом Карлсон. Тоді ж, як вважають правоохоронці, до проєкту міг долучитися й Андрій Єрмак, якого у матеріалах називають учасником із позивним R2.

За версією НАБУ, у 2021 році стартувало будівництво та почалася легалізація коштів, частина яких могла походити зі злочинної схеми в "Енергоатомі". А вже у 2024 році учасники проєкту, як стверджує слідство, шукали способи узаконити гроші, вкладені в будівництво "Династії".

Нагадаємо, що НАБУ оголосило підозру колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку у справі про легалізацію коштів під час будівництва котеджного містечка «Династія» у Козині. Слідство вважає, що через цю схему могли відмити понад 460 мільйонів гривень.

Раніше ми також інформували, що адвокат Андрія Єрмака назвав оголошену підозру безпідставною та заявив про відсутність доказів причетності його клієнта до незаконних схем. Захист стверджує, що процесуальні дії мають політичний підтекст.