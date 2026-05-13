"Його захищає Діва Марія": журналістка Ірма Крат подарувала Єрмаку іконку в залі суду (відео)

Під час засідання Вищого антикорупційного суду, де обирають запобіжний захід Андрію Єрмаку, колишньому главі Офісу президента подарували іконку.

Її в зал принесла Ірма Крат, яка представилася "журналісткою, правозахисницею, політикинею, жінкою, на руках у якої є листи від Байдена, Трампа, президента Франції Макрона, усіх 100 сенаторів і подарунки від королеви Великої Британії". Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Новини.LIVE".

За словами Крат, іконка належала її матері.

"Це найцінніше, що я тримала в руках за все своє життя, щоб ви розуміли", — запевнила журналістка, після чого передала її Єрмаку. Той узяв подарунок і сів на своє місце.

На запитання, чому Крат захищає підозрюваного, та відповіла:

"Його захищає зараз не тільки Ірма Крат, але свята Діва Марія".

Днем раніше у Facebook героїня відео опублікувала пост на захист Єрмака. Вона впевнена, що кримінальну справу проти нього "завели фсбшники".

"Хто у нас працює в НАБУ і САП? А я вам відповім! Колишні менти, яких не взяли в поліцію! Антимайдан, весь там! Вони навіть Юлії Тимошенко сказали: "Вона вже одного разу сиділа!"", — ідеться в публікації.

Крат наполягає на тому, що Єрмак — "абсолютно порядна людина", і якби не він, то "України вже давно б не було".

Котеджі кооперативу "Династія" вона назвала "халабудами", а в іншому дописі взагалі закликала їх націоналізувати і переобладнати під госпіталі для реабілітації поранених воїнів або "продати і на ті гроші купити двокімнатні квартири і роздати безкоштовно працівникам СБУ, ГУР, ЗСУ, поліцейським, ССО, УДО, рятувальникам, журналістам, правозахисникам та іншим".

"Не бачу в цій історії жодної проблеми! Те, що будували в Україні, а не за кордоном, молодці! Гарний приклад для інших!" — ідеться в пості.

Нагадаємо, 2021 року Ірма Крат напала на нардепа від "Слуги народу" Микиту Потураєва в Раді. Інцидент стався під час брифінгу парламентарія з іншими депутатами. Активістка встигла вдарити Потураєва кулаком в обличчя і сумкою, після чого була затримана правоохоронцями.

Пізніше вона пояснила, що в такий спосіб висловила "протест народу проти відкриття ринку землі".

Також повідомлялося, що Андрій Єрмак заявив про "безпрецедентний публічний тиск" на правоохоронні органи після вручення йому підозри НАБУ і САП. Провадження стосується легалізації 460 мільйонів гривень під час будівництва елітних резиденцій "Династія" під Києвом.