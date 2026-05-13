У "ворожки" Єрмака був окремий телефон для спілкування з ним: у суді розкрили їхнє листування

Під час суду у справі ексголови Офісу президента Андрія Єрмака прокурори озвучили нові подробиці його спілкування з жінкою, яку слідство пов’язує з обговоренням кадрових рішень у владі. За версією правоохоронців, для контактів із Єрмаком вона користувалася окремим телефоном, у якому майже не було інших переписок чи дзвінків.

Про це із зали суду повідомляє кореспондентка hromadske. На засіданні прокурорка САП розповіла, що слідство вивчає листування Андрія Єрмака з Веронікою Анікієвич, яка була записана у контактах як "Вероника Феншуй Офис". За словами обвинувачення, у повідомленнях ішлося про людей, яких могли розглядати на державні посади. У переписці також фігурували дати народження окремих кандидатів.

Прокурори долучили до матеріалів справи протокол огляду iPhone 12, вилученого під час обшуків 11 травня. Слідство стверджує, що цей телефон фактично використовувався лише для зв’язку з контактом "Андрей 2025", який, як вважають правоохоронці, належав саме Єрмаку.

Відео дня

Окремо в суді згадали і про дзвінок, який надійшов на телефон під час обшуку. За даними слідства, телефонував контакт на ім’я "Слава" — прокурори заявили, що цей номер може належати водієві Єрмака.

Народний депутат віж "ЄС" Олексій Гончаренко, який опублікував уривок із трансляції засідання, заявив, що у телефоні нібито не було жодних інших листувань, окрім спілкування з Єрмаком.

Також під час суду прокурорка зачитала частину переписки, яка, за її словами, міститься у матеріалах справи. У повідомленнях Єрмак нібито перелічував прізвища журналістів, політиків та публічних осіб, після чого написав: "Я на все готовий. Завтра готовий".

Зокрема, у переписці згадувалися бізнесмен Томаш Фіала, видання "Українська правда", журналіст Михайло Ткач, головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва, народний депутат Ярослав Железняк, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та народний депутат Олексій Гончаренко.

У відповідь співрозмовниця заявила, що зараз у нього є "друг-гарант", тому він нібито має "моральне право" діяти проти людей із цього списку.

Нагадаємо, під час засідання Вищого антикорупційного суду у справі Андрія Єрмака до зали прийшла Ірма Крат, яка назвала себе журналісткою та правозахисницею, і подарувала йому ікону, яку зробила її мати. Також вона публічно стала на захист ексглави ОП. За її словами, його "захищає свята Діва Марія", а справу проти нього нібито відкрили "фсбшники".

Єрмаку вручили підозру — що про це відомо

Нагадаємо, що 11 травня Андрію Єрмаку повідомили про підозру у рамках розслідування операції "Мідас", в якій також фігурує Тимур Міндіч. Зокрема, ексголові ОП та іншим учасникам організованої групи повідомили про підозру у легалізації понад 460 мільйонів гривень, пов’язаних із будівництвом елітного котеджного містечка під Києвом. За даними слідства, Єрмак фігурує у справі як один із учасників схеми щодо проєкту приватних резиденцій "Династія" в Козині.

Після отримання від САП повідомлення про підозру колишній голова ОП, відповідаючи на питання стосовно кооператива "Династія", сказав журналістам, що немає жодного будинку.