"Подозрение является необоснованным": Ермак после судебного заседания заверил, что останется в Украине

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 12 мая прокомментировал первое судебное заседание по делу, в рамках которого НАБУ и САП накануне объявили ему подозрение. Речь идет о производстве по легализации 460 миллионов гривен на строительстве элитных частных резиденций "Династия" под Киевом.

Вместе с адвокатами он начал работать с материалами производства по делу "Династия", сообщил Андрей Ермак в Telegram 12 мая. После первого ознакомления с документами Ермак повторил свою предыдущую позицию, которую уже озвучивал журналистам. Он считает сообщение о подозрении необоснованным.

"Как адвокат с более чем 30-летним стажем, я всегда руководствовался законом. И сейчас так же буду защищать свои права, свое имя и свою репутацию исключительно в рамках законов Украины. Я открыт ко всем процессуальным действиям", — отметил Ермак.

В то же время он отдельно обратил внимание на ситуацию вокруг дела и заявил о давлении на правоохранительные органы. Ермак утверждает, что в течение последних месяцев происходило "беспрецедентное публичное давление" с требованием составить в отношении него сообщение о подозрении. По его мнению, следствие должно оставаться независимым от политических заявлений, медийных кампаний и других форм влияния.

"Я остаюсь в Украине, продолжу вести адвокатскую деятельность. Планирую ездить к военным на фронт, работать с их запросами, поддерживать наших защитников, бывших военнопленных и их семьи. Потому что это моя страна и мой долг", — добавил Ермак.

11 мая бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку НАБУ и САП сообщили о подозрении. Производство касается легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом. По версии следствия, Ермак был одним из участников организованной группы, причастной к "отмыванию" средств при строительстве частных резиденций "Династия".

