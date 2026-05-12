Искал кадры для Кабмина: Ермак консультировался с гадалкой относительно важных назначений, — САП

12 мая Высший антикоррупционный суд Украины начал избрание меры пресечения для бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака. Суд принял решение, что сегодня заслушают прокурора и часть материалов.

Следовательно, прокуроры заявили, что в одной из переписок Ермака фигурирует "гадалка", с которой якобы советовались относительно кадровых решений. Об этом сообщил журналист Михаил Ткач.

По версии следствия, Ермак советовался с "гадалкой" перед важными назначениями.

Как рассказала прокурор, речь касалась назначений кадров в Правительстве и не только. Как утверждает сторона обвинения, выбор кандидатов обсуждался с учетом их дат рождения.

Как пишет ТСН, гадалка была подписана в его контактах как "Вероника Фэншуй Офис".

Андрей Ермак, отвечая на вопрос журналистов относительно вероятного контакта с "Вероника Фэншуй Офис" ответил, что все скажет его адвокат завтра...

"Мы завтра все прокомментируем. Когда будет выступать мой адвокат, он ответит на все те моменты, которые сегодня мы услышали от стороны обвинения", — сказал он.

Известно, что в январе бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель обвинила бывшего главу ОП Андрея Ермака в магических ритуалах. по ее словам, Ермак привозил магов из разных стран, и в украинской политике многие практикуют "магические ритуалы".

Сейчас заседание завершилось. Меру пресечения бывшему руководителю ОП продолжат избирать 13 мая, ведь сегодня не успели, потому что сторона защиты попросила время на ознакомление с материалами

"Я отрицаю все обвинения против меня", — Ермак после заседания в суде.

Вручение подозрения Андрею Ермаку: заседание суда

Напомним, вечером 11 мая в НАБУ заявили, что Андрею Ермаку сообщили о подозрении. В опубликованном НАБУ видео рассказываются детали о расследовании по поводу строительства коттеджей в кооперативе "Династия" под Киевом.

После получения подозрения Ермак ответил журналистам, что будет комментировать дело после завершения следственных действий. На уточнение "Украинской правды" о кооперативе "Династия" отметил: "У меня нет ни одного дома, у меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы видели".

Также на руке бывшего главы Офиса президента заметили часы Casio G-SHOCK стоимостью более 35 тысяч гривен.

Кроме того, прокуроры САП сообщили, что у Ермака есть 4 дипломатических паспорта.

А строительство четырех домов в рамках проекта "Династия" фигуранты дела между собой называли "Большим строительством".