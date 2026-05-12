Самый новый до 2030 года: у Ермака есть 4 дипломатических паспорта, — прокурор САП

В Высшем антикоррупционном суде проходит заседание, на котором бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку избирают меру пресечения.

Его обвиняют в легализации средств, не входивших в его официальные доходы, на которые строились коттеджи под Киевом, известные как кооператив "Династия", сообщает hromadske.

По мнению прокуроров, у Андрея Ермака достаточно денег, чтобы скрываться как в Украине, так и за рубежом.

Также сторона обвинения заявила, что у него есть украинский загранпаспорт и четыре дипломатических паспорта, срок действия самого нового из которых — до 2030 года.

С 24 февраля 2022 года по 20 ноября 2025 года Ермак пересекал границу 86 раз. Данных о периоде после этого у следствия нет, так как данные были удалены из системы "Аркан".

Відео дня

Ермак и "Династия"

По версии следствия, строительство кооператива "Династия" под Киевом (которое фигуранты называли между собой "большая стройка", или отдельно стоящие дома R1, R2, R3, R4) осуществлялось на средства денег, полученных, в частности, из схемы "откатов" в "Энергоатоме".

Правоохранители считают, что дом под кодовым названием R2 должен был принадлежать Ермаку. На его строительство ушло $1 916 666. Только проект коттеджа обошелся в $178 000.

Прокуроры называют Ермака одним из исполнителей преступления. По версии следствия, он якобы обеспечивал финансирование строительства в части объектов, владельцем которых планировал стать.

В опубликованных записях Ермак согласовал концепцию резиденции R2, обсуждал дизайн и другие детали строительства. По данным прокуроров, с июля 2020 по август 2022 уполномоченным лицом Ермака в проекте "Династия" якобы был его отец, Борис Ермак.

Напомним, дело Ермака насчитывает 16 томов по 250 страниц, и к началу судебного заседания его адвокаты еще не успели ознакомиться со всеми материалами.

Глава САП Александр Клименко заявил, что прокуратура будет просить для Ермака меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативным залогом в размере 180 млн грн.

О подозрении Ермаку сообщили накануне. В ответ он заявил журналистам, что будет комментировать дело после завершения следственных действий.

На уточнение "Украинской правды" о кооперативе "Династия" отметил: "У меня нет ни одного дома, у меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы видели".

В то же время в НАБУ и САП поинформировали, что президент Украины Владимир Зеленский не является фигурантом расследования, а глава СНБО Рустем Умеров проходит свидетелем по делу.