Называли между собой "Большим строительством": в САП раскрыли детали схемы с кооперативом "Династия"

Перед войной "Большим строительством" назывался большой правительственный проект по строительству дорог в Украине.

Строительство четырех домов в рамках проекта "Династия" фигуранты дела между собой называли "Большим строительством". Все началось еще весной 2020 года, когда бывший министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов якобы решил построить элитный коттеджный городок "Династия" в поселке Козин Киевской области. Всего на проект через "прачечную Миндича" ушло почти $9 млн, подсчитали следователи. Об этом сообщила прокурор САП на суде во время избрания меры пресечения для бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака, говорится в прямой трансляции.

Суд по делу Андрея Ермака

Когда начался проект "Династия"

Во время судебного заседания в ВАКС прокуроры рассказали, что все началось еще весной 2020 года. Тогдашний министр развития общин Алексей Чернышов якобы решил построить элитный коттеджный городок "Династия" в поселке Козин Киевской области. По версии следствия, в городке должны были проживать люди, которые имеют значительное влияние на политические и экономические процессы в государстве.

Прокуроры утверждают, что из-за нехватки финансов Чернышов привлек в проект будущих владельцев резиденций тогдашнего главу Офиса президента Андрея Ермака и предпринимателя Тимура Миндича.

То есть строительство началось до войны и не прекратилось даже из-за вторжения РФ в Украину.

Стоимость проекта "Династия" и его проектирование: что известно

Следствие утверждает, что стоимость только проектирования коттеджного городка "Династия" составляла 735 тысяч долларов, в том числе резиденции R2, которая вероятно принадлежала Андрею Ермаку — 178 тысяч долларов.

С 5 июля 2021 по 4 марта 2025 года из указанной прачечной осуществлялось финансирование строительства объектов в "Династии". А сами фигуранты называли свой проект "Большая стройка", или R1, R2, R3, R4, или отдельно "Че Гевара". Всего всего на этот проект ушло почти $9 млн, подсчитали следователи.

По данным следствия, участок Ермака был зашифрован именно как "R2". R3 — для Миндича и R4 — для Чернышова. Еще планировался дом для общего пользования под названием R0 — для размещения спа-зоны.

Прокуроры сообщили, что финансирование строительства было осуществлено различными способами.

"Наличка — была получена преступностью: отмыванием средств из энергетики. Операции по фиктивным компаниям. Наличность, которая не установлена. И именно третий способ содержал более 70% финансирования", — заявила прокурор на суде.

Уполномоченным лицом в проекте от Ермака с июля 2020 года по август 2022 года, по данным следствия, был его отец Борис, а после — другое лицо.

По версии следствия, бывший глава Офиса президента финансировал строительство дома за счет деятельности "преступной организации Миндича", способствовал ее деятельности и привлекал к ней других лиц.

Вручение подозрения Андрею Ермаку — что известно

Напомним, вечером 11 мая в НАБУ заявили, что Андрею Ермаку сообщили о подозрении. В опубликованном НАБУ видео рассказываются детали о расследовании по поводу строительства коттеджей в кооперативе "Династия" под Киевом.

После получения подозрения Ермак ответил журналистам, что будет комментировать дело после завершения следственных действий. На уточнение "Украинской правды" о кооперативе "Династия" отметил: "У меня нет ни одного дома, у меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы видели".

Избрание меры пресечения для Андрея Ермака

12 мая Высший антикоррупционный суд Украины начал избрание меры пресечения для бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака. В то же время сторона защиты сослалась на нехватку времени, чтобы ознакомиться с материалами дела. Адвокат сообщил, что дело насчитывает 16 томов по 250 страниц. Суд принял решение, что сегодня мера пресечения не будет избрана. В то же время на заседании заслушают прокурора и часть материалов.

Заседание будет продолжено 13 мая, тогда же защита сможет высказать свою позицию.