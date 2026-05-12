Називали між собою "Великим будівництвом": в САП розкрили деталі схеми з кооперативом "Династія"

Перед війною "Великим будівництвом" називався великий урядовий проєкт з будівництва доріг в Україні.

Будівництво чотирьох будинків у рамках проєкту "Династія" фігуранти справи між собою називали "Великим будівництвом". Все розпочалося ще навесні 2020 року, коли колишній міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов нібито вирішив побудувати елітне котеджне містечко "Династія" у селищі Козин на Київщині. Загалом на проект через "пральню Міндіча" пішло майже $9 млн, підрахували слідчі. Про це повідомила прокурорка САП на суді під час обрання запобіжного заходу для колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака, йдеться у прямій трансляції.

Коли розпочався проєкт "Династія"

Під час судового засідання у ВАКС прокурори розповіли, що все розпочалося ще навесні 2020 року. Тодішній міністр розвитку громад Олексій Чернишов нібито вирішив побудувати елітне котеджне містечко "Династія" у селищі Козин на Київщині. За версією слідства, у містечку мали проживати люди, які мають значний вплив на політичні та економічні процеси в державі.

Прокурори стверджують, що через брак фінансів Чернишов залучив у проєкт майбутніх власників резиденцій тодішнього голову Офісу президента Андрія Єрмака та підприємця Тимура Міндіча.

Тобто будівництво розпочалося до війни і не припинилося навіть через вторгнення РФ в Україну.

Вартість проєкту "Династія" і його проєктування: що відомо

Слідство стверджує, що вартість лише проєктування котеджного містечка "Династія" становила 735 тисяч доларів, у тому числі резиденції R2, що ймовірно належала Андрію Єрмаку — 178 тисяч доларів.

З 5 липня 2021 по 4 березня 2025 року з вказаної пральні здійснювалось фінансування будівництва об’єктів в "Династії". А самі фігуранти називали свій проєкт "Велике будівництво", або R1, R2, R3, R4, або окремо "Че Гевара". Усього загалом не цей проєкт пішло майже $9 млн, підрахували слідчі.

За даними слідства, ділянка Єрмака була зашифрована саме як "R2". R3 — для Міндіча і R4 — для Чернишова. Ще планувався будинок для загального користування під назвою R0 — для розміщення спа-зони.

Прокурори повідомили, що фінансування будівництва було здійснене різними способами.

"Готівка — була отримана злочинністю: відмиванням коштів з енергетики. Операції з фіктивних компаній. Готівка, яка не встановлена. І саме третій спосіб містив понад 70% фінансування", — заявила прокурор на суді.

Уповноваженою особою в проєкті від Єрмака з липня 2020 року по серпень 2022 року, за даними слідства, був його батько Борис, а після – інша особа.

За версією слідства, колишній глава Офісу президента фінансував будівництво будинку за рахунок діяльності "злочинної організації Міндіча", сприяв її діяльності та залучав до неї інших осіб.

Вручення підозри Андрію Єрмаку — що відомо

Нагадаємо, увечері 11 травня у НАБУ заявили, що Андрію Єрмаку повідомили про підозру. В опублікованому НАБУ відео розповідаються деталі про розслідування з приводу будівництва котеджів у кооперативі "Династія" під Києвом.

Після отримання підозри Єрмак відповів журналістам, що буде коментувати справу після завершення слідчих дій. На уточнення "Української правди" про кооператив "Династію" зазначив: "У мене немає жодного будинку, у мене є тільки одна квартира і один автомобіль, який ви бачили".

Обрання запобіжного заходу для Андрія Єрмака

12 травня Вищий антикорупційний суд України почав обрання запобіжного заходу для колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака. Водночас сторона захисту послалася на брак часу, аби ознайомитися з матеріалами справи. Адвокат повідомив, що справа налічує 16 томів по 250 сторінок. Суд ухвалив рішення, що сьогодні запобіжний захід не буде обрано. Водночас на засіданні заслухають прокурора і частину матеріалів.

Засідання буде продовжено 13 травня, тоді ж захист матиме змогу висловити свою позицію.