16 томів справи: суд почав обирати запобіжний захід Андрію Єрмаку — подробиці

Вищий антикорупційний суд України почав обрання запобіжного заходу для колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака. Водночас сторона захисту послалася на брак часу, аби ознайомитися з матеріалами справи.

Адвокат повідомив, що справа налічує 16 томів по 250 сторінок. Ці матеріали були надані стороні захисту о 11:30, тож він "фізично не встиг прочитати це". Про це йдеться на трансляції суду.

Суд ухвалив рішення, що сьогодні запобіжний захід не буде обрано. Водночас на засіданні заслухають прокурора і частину матеріалів.

Засідання буде продовжено завтра, тоді ж захист матиме змогу висловити свою позицію.

Перед цим голова САП Олександр Клименко заявив, що прокуратура проситиме для Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативною заставою у розмірі 180 млн грн.

Раніше у мережі з'явилося відео, як Андрій Єрмак прибуває до суду. Перед судом він не відповідав на запитання журналістів, зазначивши, що лише очікує на справедливе рішення.

У Єрмака також запитали, чи мав він розмову з президентом Володимиром Зеленським після вручення йому підозри, однак той відмовився коментувати і це.

Вручення підозри Андрію Єрмаку — що відомо

Нагадаємо, увечері 11 травня у НАБУ заявили, що Андрію Єрмаку повідомили про підозру. В опублікованому НАБУ відео розповідаються деталі про розслідування з приводу будівництва котеджів у кооперативі "Династія" під Києвом.

Після отримання підозри Єрмак відповів журналістам, що буде коментувати справу після завершення слідчих дій. На уточнення "Української правди" про кооператив "Династію" зазначив: "У мене немає жодного будинку, у мене є тільки одна квартира і один автомобіль, який ви бачили".

Адвокат Єрмака відреагував на вручення підозри, назвавши її безпідставною. За його словами, ця ситуація могла бути спровокована публічним тиском. А сам Єрмак заявив про "безпрецедентний публічний тиск" на правоохоронні органи.

Водночас згодом у НАБУ та САП повідомили, що президент України Володимир Зеленський не є фігурантом розслідування. Водночас свідком у цій справі є секретар РНБО Рустем Умєров.

Ще у лютому журналіст Михайло Ткач повідомляв, що вірогідність того, що Андрій Єрмак отримає підозру, коли правоохоронні органи зберуть достатньо підстав, лишається високою.