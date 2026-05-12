Чи фігурує Зеленський у розслідуванні щодо резиденцій "Династія": в НАБУ відповіли

Президент України Володимир Зеленський не є фігурантом розслідування НАБУ та САП, у межах якого про підозру повідомили ексголові Офісу президента Андрію Єрмаку. Водночас свідком у цій справі є секретар РНБО Рустем Умєров.

Голови НАБУ та САП Семен Кривонос та Олександр Клименко дали брифінг щодо вручення підозри Єрмаку. Відео публікує канал "Новини. LIVE".

Очільник САП заявив, що операція "Мідас" включає велику кількість напрямків і розслідується різними підрозділами детективів та різними групами прокурорів. Натомість голова НАБУ додав, що слідство триває за різними напрямками: енергетика, оборонка, в тому числі закупівля дронів та озброєння.

Свідком у справі виступає секретар РНБО Рустем Умєров. Також відбувся його допит. Кривонос додав, що Умєров досліджується в рамках окремого провадження НАБУ, у межах якого розслідуються виробники зброї загалом і окремо виробники дронів.

Відео дня

Натомість Клименко повідомив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме для Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативною заставою у розмірі 180 млн грн. Розгляд справи з обрання запобіжного заходу Єрмаку пройде сьогодні о 16:00.

Вручення підозри Андрію Єрмаку — що відомо

Нагадаємо, увечері 11 травня у НАБУ заявили, що Андрію Єрмаку повідомили про підозру. В опублікованому НАБУ відео розповідаються деталі про розслідування з приводу будівництва котеджів у кооперативі "Династія" під Києвом.

Після отримання підозри Єрмак відповів журналістам, що буде коментувати справу після завершення слідчих дій. На уточнення "Української правди" про кооператив "Династію" зазначив: "У мене немає жодного будинку, у мене є тільки одна квартира і один автомобіль, який ви бачили".

Адвокат Єрмака відреагував на вручення підозри, назвавши її безпідставною. За його словами, ця ситуація могла бути спровокована публічним тиском. А сам Єрмак заявив про "безпрецедентний публічний тиск" на правоохоронні органи.

Ще у лютому журналіст Михайло Ткач повідомляв, що вірогідність того, що Андрій Єрмак отримає підозру, коли правоохоронні органи зберуть достатньо підстав, лишається високою.