Фигурирует ли Зеленский в расследовании по резиденциям "Династия": в НАБУ ответили

Президент Украины Владимир Зеленский не является фигурантом расследования НАБУ и САП, в рамках которого о подозрении сообщили экс-главе Офиса президента Андрею Ермаку. В то же время свидетелем по этому делу является секретарь СНБО Рустем Умеров.

Главы НАБУ и САП Семен Кривонос и Александр Клименко дали брифинг по вручению подозрения Ермаку. Видео публикует канал "Новости. LIVE".

Глава САП заявил, что операция "Мидас" включает большое количество направлений и расследуется различными подразделениями детективов и различными группами прокуроров. Зато глава НАБУ добавил, что следствие продолжается по разным направлениям: энергетика, оборонка, в том числе закупка дронов и вооружения.

Свидетелем по делу выступает секретарь СНБО Рустем Умеров. Также состоялся его допрос. Кривонос добавил, что Умеров исследуется в рамках отдельного производства НАБУ, в рамках которого расследуются производители оружия в целом и отдельно производители дронов.

Зато Клименко сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить для Ермака меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативным залогом в размере 180 млн грн. Рассмотрение дела по избранию меры пресечения Ермаку пройдет сегодня в 16:00.

Вручение подозрения Андрею Ермаку — что известно

Напомним, вечером 11 мая в НАБУ заявили, что Андрею Ермаку сообщили о подозрении. В опубликованном НАБУ видео рассказываются детали о расследовании по поводу строительства коттеджей в кооперативе "Династия" под Киевом.

После получения подозрения Ермак ответил журналистам, что будет комментировать дело после завершения следственных действий. На уточнение "Украинской правды" о кооперативе "Династия" отметил: "У меня нет ни одного дома, у меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы видели".

Адвокат Ермака отреагировал на вручение подозрения, назвав его безосновательным. По его словам, эта ситуация могла быть спровоцирована публичным давлением. А сам Ермак заявил о"беспрецедентном публичном давлении" на правоохранительные органы.

Еще в феврале журналист Михаил Ткач сообщал, что вероятность того, что Андрей Ермак получит подозрение, когда правоохранительные органы соберут достаточно оснований, остается высокой.