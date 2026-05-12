16 томов дела: суд начал избирать меру пресечения Андрею Ермаку — подробности

Высший антикоррупционный суд Украины начал избрание меры пресечения для бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака. В то же время сторона защиты сослалась на нехватку времени, чтобы ознакомиться с материалами дела.

Адвокат сообщил, что дело насчитывает 16 томов по 250 страниц. Эти материалы были предоставлены стороне защиты в 11:30, поэтому он "физически не успел прочитать это". Об этом говорится на трансляции суда.

Суд принял решение, что сегодня мера пресечения не будет избрана. В то же время на заседании заслушают прокурора и часть материалов.

Заседание будет продолжено завтра, тогда же защита сможет высказать свою позицию.

Перед этим глава САП Александр Клименко заявил, что прокуратура будет просить для Ермака меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативным залогом в размере 180 млн грн.

Ранее в сети появилось видео, как Андрей Ермак прибывает в суд. Перед судом он не отвечал на вопросы журналистов, отметив, что только ожидает справедливого решения.

Відео дня

У Ермака также спросили, имел ли он разговор с президентом Владимиром Зеленским после вручения ему подозрения, однако тот отказался комментировать и это.

Вручение подозрения Андрею Ермаку — что известно

Напомним, вечером 11 мая в НАБУ заявили, что Андрею Ермаку сообщили о подозрении. В опубликованном НАБУ видео рассказываются детали о расследовании по поводу строительства коттеджей в кооперативе "Династия" под Киевом.

После получения подозрения Ермак ответил журналистам, что будет комментировать дело после завершения следственных действий. На уточнение "Украинской правды" о кооперативе "Династия" отметил: "У меня нет ни одного дома, у меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы видели".

Адвокат Ермака отреагировал на вручение подозрения, назвав его безосновательным. По его словам, эта ситуация могла быть спровоцирована публичным давлением. А сам Ермак заявил о"беспрецедентном публичном давлении" на правоохранительные органы.

В то же время в НАБУ и САП сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский не является фигурантом расследования. В то же время свидетелем по этому делу является секретарь СНБО Рустем Умеров.

Еще в феврале журналист Михаил Ткач сообщал, что вероятность того, что Андрей Ермак получит подозрение, когда правоохранительные органы соберут достаточно оснований, остается высокой.