Найновіший до 2030 року: у Єрмака є 4 дипломатичні паспорти, — прокурорка САП

У Вищому антикорупційному суді відбувається засідання, на якому колишньому главі Офісу президента Андрію Єрмаку обирають запобіжний захід.

Його звинувачують у легалізації коштів, що не входили до його офіційних доходів, на які будувалися котеджі під Києвом, відомі як кооператив "Династія", повідомляє hromadske.

На думку прокурорів, у Андрія Єрмака достатньо грошей, щоб переховуватися як в Україні, так і за кордоном. Також сторона обвинувачення заявила, що у нього є український закордонний паспорт і чотири дипломатичні паспорти, термін дії найновішого з яких — до 2030 року.

З 24 лютого 2022 року до 20 листопада 2025 року Єрмак перетинав кордон 86 разів. Даних про період після цього у слідства немає, оскільки дані було видалено із системи "Аркан".

Єрмак і "Династія"

За версією слідства, будівництво кооперативу "Династія" під Києвом (яке фігуранти називали між собою "велике будівництво", або окремі будинки R1, R2, R3, R4) здійснювалося за кошти грошей, отриманих, зокрема, зі схеми "відкатів" в "Енергоатомі".

Правоохоронці вважають, що будинок під кодовою назвою R2 мав належати Єрмаку. На його будівництво пішло $1 916 666. Тільки проєкт котеджу обійшовся в $178 000.

Прокурори називають Єрмака одним із виконавців злочину. За версією слідства, він нібито забезпечував фінансування будівництва в частині об'єктів, власником яких планував стати.

В опублікованих записах Єрмак погодив концепцію резиденції R2, обговорював дизайн та інші деталі будівництва. За даними прокурорів, із липня 2020 до серпня 2022 року уповноваженою особою Єрмака в проєкті "Династія" нібито був його батько, Борис Єрмак.

Нагадаємо, справа Єрмака налічує 16 томів по 250 сторінок, і до початку судового засідання його адвокати ще не встигли ознайомитися з усіма матеріалами.

Глава САП Олександр Клименко заявив, що прокуратура проситиме для Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативною заставою в розмірі 180 млн грн.

Про підозру Єрмаку повідомили напередодні. У відповідь він заявив журналістам, що коментуватиме справу після завершення слідчих дій.

На уточнення "Української правди" про кооператив "Династія" зазначив: "У мене немає жодного будинку, у мене є тільки одна квартира і один автомобіль, який ви бачили".

Водночас у НАБУ і САП поінформували, що президент України Володимир Зеленський не є фігурантом розслідування, а глава РНБО Рустем Умеров проходить свідком у справі.