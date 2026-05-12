СМИ заметили дорогие часы у Ермака на суде: сколько тысяч он носит на руке

На руке бывшего главы Офиса президента заметили часы Casio G-SHOCK стоимостью более 35 тысяч гривен.

Андрею Ермаку сейчас избирают меру пресечения по делу о возможном отмывании незаконных денег на строительстве элитных резиденций "Династия". Журналисты, присутствующие на заседании Высшего антикоррупционного суда, заметили на руке Ермака дорогой аксессуар — часы Casio G-SHOCK.

Часы Ермака стоят столько, сколько некоторые зарабатывают за месяц Фото: OBOZ.UA

Цена на различные версии этих часов колеблется в зависимости от модели — от 14 до 35 тысяч гривен. Свой образ бывший глава ОП дополнил несколькими браслетами, среди которых был один в цветах украинского флага.

Стоит заметить, что согласно декларации за 2025 год, заработная плата Андрея Ермака составила 533,7 тысяч гривен. Кроме того, он получил 213,7 тыс. гривен компенсации за неиспользованный отпуск, а общий совокупный доход составил более 1,2 млн гривен.

Зато президент Владимир Зеленский в 2025 году получил 336 000 гривен заработной платы за год (28 000 гривен в месяц). Так что тогда зарплата Андрея Ермака была выше чем у главы государства.

Напомним, накануне Андрею Ермаку сообщили о подозрении. Тогда же он сказал, что будет комментировать происходящее после следственных действий. И отметил, что дома у него нет, а только только квартира.

Между тем на суде сторона защиты уже сослалась на нехватку времени, чтобы ознакомиться с материалами дела. Адвокат Ермака сообщил, что дело насчитывает 16 томов по 250 страниц. Эти материалы были предоставлены стороне защиты в 11:30, поэтому он "физически не успел прочитать это".