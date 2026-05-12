ЗМІ помітили дорогий годинник в Єрмака на суді: скільки тисяч він носить на руці

На руці колишнього очільника Офісу президента помітили годинник Casio G-SHOCK вартістю понад 35 тисяч гривень.

Андрію Єрмаку зараз обирають запобіжний захід у справі про можливе відмивання незаконних грошей на будівництві елітних резиденцій "Династія". Журналісти, присутні на засіданні Вищого антикорупційного суду, помітили на руці Єрмака дорогий аксесуар – годинник Casio G-SHOCK.

Фото: OBOZ.UA

Ціна на різні версії цього годинника коливається в залежності від моделі - від 14 до 35 тисяч гривень. Свій образ колишній очільник ОП доповнив кількома браслетами, серед яких був один в кольорах українського прапора.

Варто зауважити, що згідно з декларацією за 2025 рік, заробітна плата Андрія Єрмака склала 533,7 тисяч гривень. Крім того, він отримав 213,7 тис. гривень компенсації за невикористану відпустку, а загальний сукупний дохід склав понад 1,2 млн гривень.

Натомість президент Володимир Зеленський у 2025 році отримав 336 000 гривень заробітної плати за рік (28 000 гривень на місяць). Отже тоді зарплатня Андрія Єрмака була вища ніж в очільника держави.

Нагадаємо, напередодні Андрію Єрмаку повідомили про підозру. Тоді ж він сказав, що коментуватиме те, що відбувається, після слідчих дій. Та зазначив, що будинку в нього нема, а лише тільки квартира.

Тим часом на суді сторона захисту вже послалася на брак часу, аби ознайомитися з матеріалами справи. Адвокат Єрмака повідомив, що справа налічує 16 томів по 250 сторінок. Ці матеріали були надані стороні захисту о 11:30, тож він "фізично не встиг прочитати це".