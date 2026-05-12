Шукав кадри для Кабміну: Єрмак консультувався з ворожкою щодо важливих призначень, — САП

12 травня Вищий антикорупційний суд України почав обрання запобіжного заходу для колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака. Суд ухвалив рішення, шо сьогодні заслухають прокурора і частину матеріалів.

Відтак, прокурори заявили, що в одному з листувань Єрмака фігурує "гадалка", з якою нібито радилися щодо кадрових рішень. Про це повідомив журналіст Михайло Ткач.

За версією слідства, Єрмак радився з "гадалкою" перед важливими призначеннями.

Як розповіла прокурор, мова стосувалася призначень кадрів в Уряді і не тільки. Як стверджує сторона обвинувачення, вибір кандидатів обговорювався з урахуванням їхніх дат народження.

Як пише ТСН, ворожка була підписана в його контактах як "Вероніка Феншуй Офіс".

Андрій Єрмак, відповідаючи на запитання журналістів щодо ймовірного контакту з "Вероніка Феншуй Офіс" відповів, що все скаже його адвокат завтра..

"Ми завтра все прокоментуємо. Коли буде виступати мій адвокат, він відповість на всі ті моменти, які сьогодні ми почули від сторони обвинувачення", — сказав він.

Відомо, що у січні колишня речниця Зеленського Юлія Мендель звинуватила колишнього главу ОП Андрія Єрмака у магічних ритуалах. за її словами, Єрмак привозив магів з різних країн, і в українській політиці багато хто практикує "магічні ритуали".

Наразі засідання завершилося. Запобіжний захід колишньому керівнику ОП продовжать обирати 13 травня, адже сьогодні не встигли, бо сторона захисту попросила час на ознайомлення з матеріалами

"Я заперечую всі звинувачення проти мене", — Єрмак після засідання у суді.

Нагадаємо, увечері 11 травня у НАБУ заявили, що Андрію Єрмаку повідомили про підозру. В опублікованому НАБУ відео розповідаються деталі про розслідування з приводу будівництва котеджів у кооперативі "Династія" під Києвом.

Після отримання підозри Єрмак відповів журналістам, що буде коментувати справу після завершення слідчих дій. На уточнення "Української правди" про кооператив "Династію" зазначив: "У мене немає жодного будинку, у мене є тільки одна квартира і один автомобіль, який ви бачили".

Також на руці колишнього очільника Офісу президента помітили годинник Casio G-SHOCK вартістю понад 35 тисяч гривень.

Крім того, прокурори САП повідомили, що у Єрмака є 4 дипломатичні паспорти.

А будівництво чотирьох будинків у рамках проєкту "Династія" фігуранти справи між собою називали "Великим будівництвом".