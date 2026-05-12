"Підозра є необґрунтованою": Єрмак після судового засідання запевнив, що залишиться в Україні

Колишній глава Офісу президента України Андрій Єрмак 12 травня прокоментував перше судове засідання у справі, в межах якої НАБУ і САП напередодні оголосили йому підозру. Йдеться про провадження щодо легалізації 460 мільйонів гривень на будівництві елітних приватних резиденцій "Династія" під Києвом.

Разом із адвокатами він почав працювати з матеріалами провадження у справі "Династія", повідомив Андрій Єрмак у Telegram 12 травня. Після першого ознайомлення з документами Єрмак повторив свою попередню позицію, яку вже озвучував журналістам. Він вважає повідомлення про підозру необґрунтованим.

"Як адвокат із понад 30-річним стажем, я завжди керувався законом. І зараз так само буду захищати свої права, своє ім’я та свою репутацію виключно в межах законів України. Я відкритий до всіх процесуальних дій", — зазначив Єрмак.

Водночас він окремо звернув увагу на ситуацію навколо справи та заявив про тиск на правоохоронні органи. Єрмак стверджує, що протягом останніх місяців відбувався "безпрецедентний публічний тиск" із вимогою скласти щодо нього повідомлення про підозру. На його думку, слідство має залишатися незалежним від політичних заяв, медійних кампаній та інших форм впливу.

"Я залишаюся в Україні, продовжу вести адвокатську діяльність. Планую їздити до військових на фронт, працювати з їхніми запитами, підтримувати наших захисників, колишніх військовополонених та їхні родини. Бо це моя країна і мій обов’язок", — додав Єрмак.

11 травня колишньому главі Офісу президента України Андрію Єрмаку НАБУ і САП повідомили про підозру. Провадження стосується легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. За версією слідства, Єрмак був одним з учасників організованої групи, причетної до "відмивання" коштів під час будівництва приватних резиденцій "Династія".

Єрмак опублікував допис в Telegram після судового засідання

