Штрафы за магию: в Раде предлагают ввести наказание для гадалок и экстрасенсов

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об админответственности за предоставление любых платных услуг по гаданию, экстрасенсорике, магии, эзотерике и оккультизму.

Под запрет также может попасть любая реклама или популяризация таких услуг. Об этом говорится на официальном сайте Рады.

Согласно названию законопроекта, речь идет об административной ответственности за:

предоставление любых платных услуг по гаданию, экстрасенсорики, магии, эзотерики и оккультизма;

популяризацию и распространение информации о деятельности гадалок, магов или экстрасенсов;

рекламу таких услуг.

Инициатором проекта стал народный депутат из фракции "Слуга Народа" Георгий Мазурашу, который недавно возглавил новое межфракционное депутатское объединение "Поиск Царства Божьего и правды его".

Сейчас документ поступил в Верховную Раду — его передали на рассмотрение руководству.

Помощник Мазурашу Николай Гунько назвал этот документ "ответом на информационную волну последних дней".

Законопроекту предшествовало судебное заседание 12 мая, когда прокурор САП Валентина Гребенюк заявила, что тогдашний глава Офиса президента Андрей Ермак переписывался с абонентом "Вероника Фэншуй Офис" о назначении разных людей на государственные должности, присылая ей даты рождения кандидатов. Так, Ермак спрашивал о премьер-министре Украины, главе Минздрава, генпрокуроре Ирине Венедиктовой, заместителе главы ОП Олеге Татарове и тому подобное.

По данным следствия, для общения с Андреем Ермаком "Вероника Фэншуй Офис" имела отдельный телефон. Впоследствии выяснилось, что этой женщиной является Вероника Аникиевич, которая консультирует и обучает астрологии на Telegram-канале "Лунные часы".

Она затем опубликовала пост, в котором подтвердила, что действительно является той самой "Вероникой Фэншуй" и опровергла кое-что, что уже опубликовали СМИ, назвав это фейками.