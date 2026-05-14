"Вероника Фэншуй" вышла на связь: гадалку Ермака вызывают на заседание парламентской ВСК

Во время заседания по избранию меры пресечения для экс-главы Офиса президента Андрея Ермака в Высшем антикоррупционном суде прозвучала информация прокуратуры, которая свидетельствует, что тот, похоже, пользовался услугами астролога. Она была подписана как "Вероника Фэншуй Офис". Сейчас женщина подтвердила свою личность.

После того, как о "Веронике Фэншуй" стало известно, СМИ узнали, что на самом деле женщину зовут Вероника Аникиевич и она действительно дает эзотерические советы на своем ТГ-канале. В нескольких постах она подтвердила, что журналисты идентифицировали ее верно. Сейчас Аникиевич вызывают на заседание ВСК 15 мая. Фокус узнал все, что известно.

В постах "Вероника Фэншуй" отметила на русском, что вокруг Украины, антикоррупционных скандалов и медийных атак якобы действует большой пророссийский заговор.

Вероника запостила одинаковые посты в своих соцсетях Фото: Скриншот

Она опровергла фейки и отметила, что не рекомендовала Ермаку выезжать за границу. Также она утверждает, что журналистские расследования и медийные кампании якобы координируются в интересах России и пророссийских сил в США для ослабления Украины и давления на Зеленского.

Также она отмечает, что история с "гадалкой Вероникой" была специально раскручена, чтобы отвлечь внимание и помочь России. Автор объясняет свои выводы "анализом" и астрологией.

В то же время народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что вызывает астролога на заседание парламентской временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав человека во время действия военного положения. Ведь она является фигуранткой антикоррупционного дела.

Веронику вызывают в ВСК Фото: Telegram/Алексей Гончаренко

"Госпожа Вероника, не по-феншуйному будет, если вы не придете на ВСК, и нам придется применить силовые методы доставки", — отметил нардеп.

Вероника Аникиевич, или "Вероника Фэншуй" — что известно

12 мая прокурор САП Валентина Гребенюк в суде сообщила, что бывший руководитель Офиса президента, вероятно, был причастен к определенным назначениям на высшие государственные должности. По ее словам, он обсуждал это с лицом, которое подписано в контактах как "Вероника Фэншуй Офис". В частности, он посылал этому лицу данные о дне рождения кандидатов и просил совета.

Среди тех, чьи назначения обсуждали, как утверждает прокурор САП, были, в частности, кандидатуры премьер-министра, действующего министра здравоохранения и заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.

По данным проекта "Схемы", советницей-гадалкой экс-руководителя Офиса президента Андрея Ермака является 51-летняя жительница Киева, которая называет себя консультантом по астрологии Вероника Аникиевич (Даниленко).

По данным стороны обвинения, у Вероники Аникиевич был специальный телефон, предназначенный исключительно для связи с ним. На заседании суда 13 мая прокурор представила фрагменты их переписки.

Вероника Аникиевич зарегистрирована как ФЛП с 2024 года, профиль деятельности — "предоставление других индивидуальных услуг". В ее профилях в соцсетях указано, что она консультирует и обучает астрологии.

Между тем Андрей Ермак назвал подозрение НАБУ и САП по "делу династии" необоснованным и политически мотивированным. Бывший глава ОП заявил, что не влиял на кадровые решения и не нарушал закон во время работы в Офисе президента.