"Вероніка Феншуй" вийшла на звʼязок: гадалку Єрмака викликають на засідання парламентської ТСК

Під час засідання з обрання запобіжного заходу для ексголови Офісу президента Андрія Єрмака у Вищому антикорупційному суду прозвучала інформація прокуратури, яка свідчить, що той, схоже, користувався послугами астрологині. Вона була підписана як "Вероніка Феншуй Офіс". Нині жінка підтвердила свою особу.

Після того, як про "Вероніку Феншуй" стало відомо, ЗМІ дізнались, що насправді жінку звуть Вероніка Анікієвич і вона справді дає езотеричні поради на своєму ТГ-каналі. У кількох постах вона підтвердила, що журналісти ідентифікували її вірно. Нині Анікієвич викликають на засідання ТСК 15 травня. Фокус дізнався все, що відомо.

У постах "Вероніка Феншуй" зазначила російською, що навколо України, антикорупційних скандалів і медійних атак нібито діє велика проросійська змова.

Фото: Скріншот

Вона заперечила фейки і зазначила, що не рекомендувала Єрмаку виїздити за кордон. Також вона стверджує, що журналістські розслідування та медійні кампанії нібито координуються в інтересах Росії та проросійських сил у США для ослаблення України й тиску на Зеленського.

Також вона зазначає, що історія з "гадалкою Веронікою" була спеціально розкручена, щоб відволікти увагу та допомогти Росії. Авторка пояснює свої висновки "аналізом" та астрологією.

В той же час народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що викликає астрологиню на засідання парламентської тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав людини під час дії воєнного стану. Адже вона є фігуранткою антикорупційної справи.

Фото: Telegram/Олексiй Гончаренко

"Пані Вероніка, не по-феншуйному буде, якщо ви не прийдете на ТСК, і нам доведеться застосувати силові методи доставки", — зазначив нардеп.

Вероніка Анікієвич, або "Вероніка Феншуй" — що відомо

12 травня прокурорка САП Валентина Гребенюк у суді повідомила, що колишній керівник Офісу президента, ймовірно, був причетним до певних призначень на вищі державні посади. За її словами, він обговорював це з особою, яка підписана в контактах як "Вероніка Феншуй Офіс". Зокрема, він надсилав цій особі дані про день народження кандидатів і просив поради.

Серед тих, чиї призначення обговорювали, як стверджує прокурорка САП, були, зокрема, кандидатури прем'єр-міністра, чинного міністра охорони здоров'я та заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.

За даними проєкту "Схеми", радницею-гадалкою екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака є 51-річна мешканка Києва, яка називає себе консультанткою з астрології Вероніка Анікієвич (Даниленко).

За даними сторони обвинувачення, у Вероніки Анікієвич був спеціальний телефон, призначений виключно для зв'язку з ним. На засіданні суду 13 травня прокурор представила фрагменти їхньої переписки.

Вероніка Анікієвич зареєстрована як ФОП з 2024 року, профіль діяльності – "надання інших індивідуальних послуг". В її профілях у соцмережах зазначено, що вона консультує та навчає астрології.

Тим часом Андрій Єрмак назвав підозру НАБУ і САП у "справі династії" необґрунтованою та політично мотивованою. Колишній очільник ОП заявив, що не впливав на кадрові рішення й не порушував закон під час роботи в Офісі президента.