Штрафи за недержавну мову можуть зрости до ₴110 тисяч, — мовна омбудсменка

Громадяни, які систематично порушують мовне законодавство, варто було б сильніше карати, і тому слід збільшити розмір штрафу у 10 разів, заявила мовна омбудсменка Олена Івановська. Посадовиця ініціювала внесення відповідних змін у Кодекс про адміністративні правопорушення. Який штраф за такі порушення платять сьогодні і яку суму доведеться викласти, якщо пропозицію Івановської підтримають у Верховній раді?

Відповідного до нинішніх норм, штраф за порушення мовного законодавства настільки малий, що на нього не реагують системні порушники, пояснила Івановська в інтерв'ю медіа LB.ua. У розмові з журналістами посадовиця підтримала ідею підняти штрафи у 10 разів, але наголосила, що це стосуватиметься лише тих, хто не змінив поведінку після перших двох попереджень.

Івановська повідомила, що у річний звіт внесе пропозиції про внесення змін в адміністративний кодекс, щоб збільшити штрафи. Таке покарання покаже людям, які не поважають державну мову, що вони тоді втрачатимуть гроші та професійну самореалізацію.

"Тому помножити штрафи на 10 — це цілком робочий варіант для системних порушників", — сказала мова омбудсменка.

Під час розмови з LB омбудсменка торкнулась інших питань щодо державної мови. Наприклад, згадала про законопроєкт №13072, який вимагав би на 100% україномовного середовища у навчальних закладах — під час занять, на перервах, на позакласних заходах, від вчителів, учнів, технічного персоналу. Серед іншого, торкнулись алгоритмів YouTube, які "підтягують" дітям російськомовний розважальний контент щойно після того, як вони подивились український.

У інтерв'ю вказано, що протягом минулого року українці подали 2888 скарг на такі порушення і, на думку посадовиці, це говорить про бажання українців отримувати інформацію рідною мовою. Підсумки поточного року — 1045 скарг (станом на 12 травня), з них 78 — порушення у навчальних закладах, зауважила Івановська. У цьому контексті вона згадала історію з вчителькою біології, яка говорила на уроці російською мовою. З'ясувалось, що жінка тривалий час працювала у школі на сході, зараз викладає українською, але інколи переходить на російську, коли не підбере слів. Омбудсменка зауважила, що ще є проблеми з державними безкоштовними курсами для вивчення державної мови: їх немає. При цьому у 2025 році на такі питання виділили мільярд грн у 2025 році, але з бюджету надійшла лише третина коштів, ідеться в інтерв'ю.

Мовний закон — деталі

Зауважмо, що поточне покарання за порушення закону про захист державної мови — це штраф 3400-5100 грн за перший випадок і 8 500-11 900 за другий. Якщо пропозицію Івановської підтримають у Раді, то максимальна сума штрафу може зрости до 119 тис. грн. На сьогодні вказані покарання розраховані за ст. 188-52 та 188-53 КУАП.

Зазначимо, влітку 2025 року Фокус писав про покарання батьків школярів однієї зі шкіл Львова, які порушили норми закону про захист державної мови, але отримали покарання за іншими статтями КУАП. Згідно зі скаргою, учні слухали у школі російського співака Моргенштерна. Розмір покарання — по 850 грн з кожного.

Нагадуємо, у березні мовна омбудсменка також говорила про підняття штрафів, оскільки таке покарання "вправить мізки".