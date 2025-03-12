В Раді хочуть заборонити спілкуватись російською мовою в школах навіть на перервах

У ВР внесли законопроєкт, який вносить зміни до вже чинних законів та передбачає повну заборону спілкування російською мовою у школі, у тому числі й на перервах.

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У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №13072 "Про внесення змін до деяких законів щодо використання мови в освітньому процесі". Документ передбачає повну заборону спілкування російською мовою у школі, у тому числі й на перервах. З законопроєктом можна ознайомитись на сайті ВР.

Ініціаторами законопроєкту є 26 нардепів, найвідоміші з них: Наталія Піпа, Володимир В’ятрович, Софія Федіна, Микита Потураєв та Мар’яна Безугла. Наразі документ перебуває на розгляді профільного комітету.

В обґрунтуванні необхідності прийняття акта сказано, що відповідно до Закону України "Про освіту" мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова. Водночас чинною редакцією Закону не охоплюється питання використання мови учасниками освітнього процесу поза його формальними межами: на перервах, в учительських кімнатах, на території закладу освіти після занять тощо.

Які зміни пропонує законопроєкт Фото: Скриншот

Депутати переживають, що зараз в Україні поза заняттями діти, студенти та педагоги в освітньому середовищі часто спілкуються іноземною мовою, переважно мовою країни агресора — російською.

"Це негативно впливає як на формування мовленнєвих навичок у дітей, так і на становлення державної мови й формування української ідентичності, від чого напряму залежить розвиток і безпека держави. Відтак питання введення українськомовного освітнього середовища сьогодні з урахуванням особливостей використання мов національних меншин (спільнот) є актуальним та потребує чіткого правового регулювання", — сказано у документі.

Депутати впевнені, що забезпечення української мови як мови освітнього середовища сприятиме розвитку державної мови й безпеці держави.

Нагадаємо, 11 березня Міністерство освіти України підтримало законодавчу пропозицію, яка стосується заборони використання російської мови під час перерв у школах України. Міністр освіти і науки Оксен Лісовий прокоментував ініціативу народної депутатки Наталії Піпи, зазначивши, що Міністерство підтримало відповідний законопроєкт, але з певними зауваженнями. Він наголосив на важливості таких рішень, що захищають українську мову, але підкреслив, що в них необхідно враховувати можливість рівноправного розвитку мов національних меншин країн Європейського Союзу.

Він акцентував на тому, що Міністерство освіти піклується про розвиток української мови, а також про мови корінних народів і національних спільнот.

Голова Світової координаційної виховно-освітньої ради (СКВОР) Світового Конгресу Українців Любов Любчик розповіла, що діти з України часто роблять вибір не на користь іноземної мови, а обирають російську, аби спростити собі завдання під час складання відповідних тестів у зарубіжних школах.